Thị trường xe ôtô ế ẩm, doanh nghiệp tung chiêu

Để kích cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe trong nước đã tung ra chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn nhằm hút khách về phía mình.



Sức tiêu thụ xe giảm mạnh trong 3 năm qua



Hiệp hội Các sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng xe bán ra của tất cả thành viên trong tháng 1/2012 đạt 4.274 xe, giảm 61% so với tháng 12/2011 và giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2009 đến nay.



Khác với những năm trước, sự sụt giảm này nằm ở cả 3 phân khúc, trong đó xe hai cầu, đa dụng chỉ bán được 929 chiếc, giảm 63%; xe du lịch đạt 1.782 chiếc, giảm 60% và xe thương mại đạt 1.492 chiếc, giảm 59% so với tháng 12/2011.



Điểm đáng chú ý là trong tháng qua không có bất kỳ doanh nghiệp thành viên nào có sự tăng trưởng mà đều giảm từ 21-100% so với tháng trước liền kề. Tuy nhiên, xét về lượng xe bán ra nhiều nhất trong tháng qua, mặc dù giảm 40% so với tháng trước, nhưng Công ty Toyota vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với tổng lượng xe bán ra đạt 1.542 chiếc.



Tiếp đến là Công ty Trường Hải bán ra được 876 xe, giảm 73%; GM Việt Nam đạt 560 xe, giảm 50%; Vinaxuki đạt 520 xe, giảm 21%; Ford 176 xe, giảm tới 84% so với tháng 12/2011. Đặc biệt, có nhiều thành viên của VAMA trong tháng qua chỉ bán được dưới 100 xe như Vinastar - Mitsubishi (79 xe), Mercedes - Benz (71 xe), Isuzu (50 xe), Honda (33 xe)...



Qua công bố báo cáo bán hàng của VAMA trong tháng qua cho thấy, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, các tổ chức, cá nhân hạn chế mua sắm xe, thì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua kéo dài, lại nằm trọn trong tháng 1, cùng với việc việc áp dụng tăng lệ phí trước bạ lên 20% tại Hà Nội và 15% Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tăng phí cấp biển xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 là những nguyên nhân khiến thị trường xe ôtô lâm vào cảnh “chợ chiều.”



Giới kinh doanh cho rằng, thị trường ôtô trong nước có thể vẫn tiếp tục ảm đạm đến hết quý II/2012, khi tình hình kinh tế trong nước có thể được cải thiện như dự báo, khi đó thị trường này mới có cơ hội để tăng điểm.



Đua nhau khuyến mãi, giảm giá



Cũng do sức tiêu thụ xe giảm thê thảm trong tháng qua khiến các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp xe trong nước tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu thị trường ngay từ tháng 2 này.



Tiên phong trong chương trình này là Công ty Mercedes - Benz Việt Nam (MBV) tung ra chương trình hỗ trợ 3% phí trước bạ dành cho khách hàng mua xe C-Class và E-Class trên toàn quốc kể từ ngày 13/2 đến hết tháng 2/2012. Theo cách lý giải của MBV, đây là chương trình mừng hãng đạt doanh số kỷ lục với 2.246 xe du lịch được bán ra trong năm 2011, tăng tới 23% so với năm 2010.



Với chương trình hỗ trợ này, MBV góp phần tạo điều kiện hơn cho khách hàng mua các mẫu xe C-Class và E-Class là C200 BlueEFFICIENCY, C250 BlueEFFICIENCY, C300AMG; E200 BlueEFFICIENCY, E250 BlueEFFICIENCY, E300 và E300AMG. Khách hàng mua xe trong chương trình này có thể tiết kiệm được mấy chục triệu đồng mỗi xe.



Không đứng ngoài cuộc cũng như không hỗ trợ phí trước bạ cho khách hàng, nhưng Toyota Việt Nam lại tung ra chương trình “Miễn phí bảo hiểm dành cho xe Fortuner” tại mạng lưới các đại lý của TMV trên toàn quốc đối với tất cả các khách hàng mua và nhận xe Fortuner (các dòng V, G và TRD Sportivo).



Theo đó, các khách hàng thanh toán đủ và nhận xe Fortuner (các dòng V, G và TRD Sportivo) tại hệ thống đại lý của TMV trong thời gian trên sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất có miễn thường (bao gồm bảo hiểm vật chất thân xe, mất cắp toàn bộ xe và thủy kích); 2 năm bảo hiểm tai nạn cho người lái xe và người ngồi trên xe (mức 100 triệu đồng/người); và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba (mức 50 triệu đồng cho tài sản hoặc mỗi người/vụ).



Riêng đối với khách hàng mua xe Fortuner TRD Sportivo trong thời gian từ 15/2-14/3, TMV sẽ áp dụng cả hai chương trình khuyến mãi là miễn phí bảo hiểm (bao gồm các nội dung trên) và tặng bộ phụ kiện theo xe gồm mâm xe thể thao mới, ốp bậc lên xuống cản sau, ốp bậc cửa mạ crôm và khay để hành lý.



Không nằm ngoài xu hướng chung, nhằm tránh suy giảm doanh số, trong tháng 2 và tháng 3, Ford Việt Nam cũng thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá với mức giảm giá ít nhất từ 18,5 triệu đồng đối với mẫu xe Focus 2.0 AT và nhiều nhất là 53 triệu đồng đối với mẫu Mondeo 2.3.



Một số nhà sản xuất lắp ráp xe khác cũng cho biết, dự kiến vào cuối tháng 2 và tháng 3 cũng thực hiện chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để hỗ trợ khách hàng nhằm tăng sản lượng xe bán ra trong thời gian tới./.

Theo Văn Xuyên (TTXVN/Vietnam+)