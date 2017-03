Thiệt hại hàng tỷ đồng vì vụ ôtô đâm máy bay

Chiếc máy bay Boeing 777 của Vietnam Airlines có sức chứa khoảng 306 chỗ ngồi, gồm 25 ghế hạng thương gia, còn lại là ghế hạng phổ thông. Bình thường, chiếc máy bay này bay bình quân 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày, chặng Hà Nội - TP HCM - Hà Nội. Chiếc máy bay này cũng được sử dụng trong một số chặng quốc tế.

Đối với chặng bay nội địa, hiện nay giá vé khứ hồi hạng phổ thông vào khoảng 4 triệu đồng, còn giá vé hạng thương gia bình quân là 8 triệu đồng. Nếu các chuyến bay này đầy khách thì mỗi ngày, riêng chặng nội địa, Vietnam Airlines mất khoản thu lên đến hàng tỷ đồng, chưa kể các khoản chi phí bãi đỗ...

Nguồn tin từ Vietnam Airlines cho biết trước mắt, chiếc máy bay gặp sự cố sẽ phải ngừng bay khoảng 2 tuần để sửa chữa. Trong trường hợp sự cố bị nặng, thời gian sửa chữa có thể kéo dài hơn. Mấy ngày qua, lịch trình một số chuyến bay bị xáo trộn. Tuy nhiên, hãng đã kịp thời bổ sung máy bay để đảm bảo các chuyến bay được thực hiện bình thường.

Điều khiến Vietnam Airlines lo ngại nhất là khoản tiền thuê máy bay. Hiện mỗi tháng, hãng phải trả cho việc thuê chiếc Boeing 777 này vào khoảng 1 triệu USD.

Đêm 9/5, chiếc Boeing mang mã hiệu A149 của Vietnam Airlines đang đỗ ở bãi số 19 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị khởi hành đi Frankfurt (Đức) thì bị xe chở dầu của hãng cung ứng nhiên liệu hàng không Vinapco đâm phải. Cú va chạm này khiến động cơ bên trái phía sau của máy bay bị hỏng nặng, dầu tràn ra phía đường băng, gây nguy cơ lớn với an toàn hàng không. Lực lượng phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn an ninh của cảng hàng không miền Nam lập tức có mặt và áp dụng các biện pháp kiểm soát để tránh nguy cơ cháy nổ.

Theo nhà chức trách sân bay nguyên nhân cuộc đụng độ giữa ôtô và máy bay vẫn chưa được xác định, dù lái xe và thợ bơm dầu đã bị đình chỉ công tác và thu hồi thẻ ra vào sân bay. Con số thiệt hại từ sự cố này chưa được công bố chính thức. Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI là đơn vị đảm nhận việc chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa, thay động cơ mới...

Theo Hồng Anh ( VNE)