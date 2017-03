Thịt gia cầm ế vì dịch cúm

Một số tiểu thương chợ Xóm Mới, chợ Căn Cứ 26, chợ Phạm Văn Hai… cho biết từ khi có dịch cúm gia cầm tình hình kinh doanh các sản phẩm liên quan đến gia cầm khá chậm. Ở một số chợ, gà lông bình thường một ngày tiêu thụ vài trăm con, nay số lượng giảm gần một nửa.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH San Hà, chuyên kinh doanh thịt gia cầm, cho biết thông tin về cúm gia cầm làm cho các sản phẩm có thương hiệu cũng bị ảnh hưởng khi sức mua chậm lại, giảm 20%-25% so với trước đây. Bên cạnh đó, giá gà cũng giảm 10%-15% so với trước đây.

Còn theo ông Phạm Đức Bình, một cơ sở chăn nuôi lớn ở Đồng Nai, trước tình hình dịch cúm gia cầm xảy ra như vậy khiến người chăn nuôi bị thiệt hại về kinh tế. Vì người tiêu dùng giảm ăn thịt gà nên sức mua đã giảm đến 50%.

Bên cạnh đó, trứng gia cầm cũng bị ảnh hưởng vì tâm lý người tiêu dùng lo lắng.

Chị N., chủ một đại lý trứng ở quận Tân Phú, kể mấy hôm nay hàng trứng “cây” (loại không có thương hiệu) bán chậm, sức mua giảm 30%, do đó giá của mặt hàng này cũng giảm. Trước đây một quả 1.700 đồng nay giảm còn 1.500 đồng. Thay vào đó người tiêu dùng chuyển sang dùng trứng của các thương hiệu uy tín. Theo chị N., mỗi lần có dịch cúm giá cầm thì sức tiêu thụ các sản phẩm trứng cũng bị ảnh hưởng theo, sức mua giảm hẳn.

Theo ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Trứng Vĩnh Thành Đạt, hiện nay dịch cúm gia cầm chỉ xảy ra ở các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ do không thực hiện đúng quy trình như quy định. Các trang trại của doanh nghiệp lớn đều có giấy chứng nhận trại an toàn dịch do Cục Thú y cấp. “Điều quan trọng là cơ quan chức năng cần tuyên truyền để người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm an toàn, những sản phẩm có thương hiệu uy tín nên yên tâm sử dụng. Nếu không thông tin rõ ràng, người tiêu dùng né sử dụng thì không chỉ doanh nghiệp mà ngành chăn nuôi sẽ bị thiệt hại nặng nề” - ông Thiện phân tích.

TÚ UYÊN