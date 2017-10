Thịt heo vẫn gặp khó vì vụ thuốc an thần

Hồi đầu tháng 10, tại lò mổ Xuyên Á (Củ Chi, TP.HCM), cơ quan chức năng đã phát hiện gần 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần. Vụ việc này chưa lắng xuống thì mới đây ngày 10-10, cơ quan chức năng lại phát hiện 70 con heo dính thuốc an thần có nguồn gốc từ Bà Rịa-Vũng Tàu được đưa vào cơ sở Hòa Phú, huyện Củ Chi để giết mổ.



Những vụ việc trên khiến người chăn nuôi heo thiệt hại nặng nề và khiến nhiều bà nội trợ bất an.

Ế ẩm, giá giảm

Khảo sát một số chợ lẻ tại TP.HCM cho thấy giá thịt heo giảm khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với cách nay vài tuần. Bà Lê Thị Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp, than thở từ khi phát hiện vụ heo bị tiêm thuốc an thần, sức mua bán giảm hẳn.

“Dù tôi có một số mối quen và họ biết mình lấy hàng ở chợ đầu mối nhưng nhiều người vẫn phân vân về chất lượng thịt heo. Chính vì vậy, giá bán lẻ thịt heo các loại giảm theo. Ví dụ, thịt đùi hiện còn 70.000-75.000 đồng/kg, thịt nạc 80.000 đồng/kg” - bà Nhi thở dài.

Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay hiện nay giá heo hơi giảm chỉ còn 25.000-29.000 đồng/kg. Mặt khác, hiện nay do sức mua thấp, thương lái giảm mua khiến người chăn nuôi càng gặp khó khăn. Heo rớt giá, người nuôi treo chuồng, phá sản một phần chỉ vì một số người làm ăn gian dối, tiêm thuốc an thần cho heo.

Dưới góc độ người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Diễm, nhà ở quận Bình Thạnh, cho biết bình thường chị vẫn ra chợ để mua thịt heo. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị giảm mua do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, thay vào đó là thịt gia cầm, nếu có mua thịt heo thì mua tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín hoặc cửa hàng của Vissan.

Chị Diễm nhận xét: “Các cửa hàng của Vissan đều thông báo bán 100% thịt heo VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên tôi yên tâm khi mua”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hương, nhà ở quận Tân Bình, cho hay thường mua thịt heo Vissan tại cửa hàng Co.opFood. Giá thịt heo bán tại đây cao hơn so với ở chợ nhưng chấp nhận được vì đây là thương hiệu uy tín.

“Ngoài ra, khi dùng smartphone quét mã vạch thông tin, người mua biết rõ về nguồn gốc heo như nuôi ở trang trại, cơ sở giết mổ, nơi bán sỉ và nơi bán lẻ ra miếng thịt… nên cũng thấy tin tưởng” - bà Hương nói.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho hay nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng, công ty đã đầu tư đồng bộ từ khâu con giống đến sản xuất. Ví dụ hệ thống chuồng trại được xây dựng theo công nghệ chuồng kín. Đặc biệt dây chuyền giết mổ hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp thịt tươi sống cho nhu cầu của người dân TP.

Đảm bảo thịt heo an toàn chất lượng

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện lượng heo bị chích thuốc an thần, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tiêu hủy heo và tạm đình chỉ hoạt động lò mổ Xuyên Á.

Nói thêm về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sau khi xảy ra sự cố tại lò mổ Xuyên Á, TP đã có những chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tại lò giết mổ này đã dấy lên vấn đề cần quy hoạch, quản lý giết mổ hợp lý để kiểm soát an toàn thực phẩm. TP.HCM đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2017, toàn bộ hoạt động giết mổ heo sẽ được đưa vào hoạt động tại sáu nhà máy quy mô công nghiệp hiện đại ở huyện Hóc Môn và Củ Chi với công suất 10.000-15.000 con/ngày.

“Hiện nay ở TP.HCM có sáu lò mổ cung ứng khoảng 8.000 con/ngày nhưng duy nhất chỉ có Công ty Vissan là đầu tư dây chuyền công nghiệp, tất cả lò còn lại là thủ công” - ông Hòa thông tin.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Ngọc Hòa nhận định vấn đề kiểm soát chất lượng thịt heo trong thời gian qua vẫn còn lỗ hổng vì quy mô chăn nuôi và việc ngắt khúc trong chuỗi giá trị. Do đó, việc tham gia của các đơn vị chăn nuôi lớn đầu tư vào hệ thống chăn nuôi tiên tiến, hệ thống giết mổ hiện đại có thể truy xuất nguồn gốc sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc quản lý thịt heo chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Tổng Giám đốc Công ty Vissan Nguyễn Ngọc An cho biết thêm: “Sắp tới công ty sẽ đưa vào hoạt động cụm công nghiệp chế biến thực phẩm lớn tại huyện Bến Lức, Long An. Đây sẽ là cụm công nghiệp đầu tiên trên cả nước được xây dựng khép kín, sử dụng công nghệ cao, máy móc hiện đại, thực hiện quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn từ trang trại đến bàn ăn”.

Cấm cửa thịt heo không nguồn gốc vào chợ

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho hay từ ngày 16-10 tới đây thịt heo phải có thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ mới được vào hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền.

“Đề án truy xuất nguồn gốc heo TP.HCM kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để triển khai trên các mặt hàng thiết yếu khác, đồng thời góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn ra khỏi thị trường. Nếu làm ăn chân chính, ngay thẳng thì không có lý do gì thương lái, lò giết mổ, người bán… lại không bổ sung các thông tin cần thiết và có lợi cho người tiêu dùng” - ông Hòa nói.

Ảnh: TÚ UYÊN