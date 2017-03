Thoát tội dù hoán cải vỏ bình gas

Theo văn bản kiến nghị lên Cục Quản lý thị trường, Chi hội Gas miền Nam phản ánh vừa qua, Quản lý thị trường Long An và Công an Đồng Nai phát hiện nhiều cơ sở đang sản xuất vỏ bình gas không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa bình gas của một số (doanh nghiệp) DN như Thành Tài Long An, vỏ bình gas hoán cải của DNTN Văn Bồng và Công ty TNHH Thái Lan.

Không đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Các vỏ bình này sau khi hoán cải được đem ra thị trường tiêu thụ đều không có giấy kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định. Vì vậy Chi hội đã đề nghị Cục Quản lý thị trường thông báo đến các địa phương tăng cường kiểm tra để mang đến sự an toàn cho người tiêu dùng (NTD).

Tuy nhiên, tình trạng các DN sang chiết gas trái phép, hoán cải vỏ bình gas của thương hiệu khác thành của mình và dù bị cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang vẫn thoát tội. Kết quả của cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định đối tượng vi phạm có dấu hiệu về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nhưng VKSND xác định hành vi vi phạm của đối tượng không đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đầu năm 2013, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Phạm Quang Thái, chủ trạm chiết nạp gas Thái Lan, đang chỉ đạo sang chiết nạp gas trái phép từ bồn chứa vào một số bình gas mang thương hiệu PetroVietnam, Saigon Petro, VT gas... Qua điều tra, công an còn bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất gia công, sơn sửa vỏ bình gas của các thương hiệu khác thành thương hiệu Thái Lan Gas và Vinashin Gas, để nạp gas vào mang đi tiêu thụ.

Những bình gas bị phát hiện ở cơ sở vi phạm cơ quan chức năng cần kiểm định trước khi trả cho chủ cơ sở. Ảnh: TU

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định Phạm Quang Thái đã tự ý xây dựng trái phép nhà xưởng, đầu tư máy móc, thiết bị để thu gom vỏ bình gas đã qua sử dụng của nhiều thương hiệu sửa chữa thành vỏ bình gas mang thương hiệu Thái Lan đưa ra thị trường Đồng Nai và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Cũng như thực hiện việc chiết nạp trái phép vào các bình gas mang thương hiệu PetroVietnam, H-gas, Saigon Petro để thu lợi bất hợp pháp. Sau khi phát hiện, tạm giữ và tiến hành điều tra xác minh, cơ quan điều tra xét thấy có dấu hiệu của tội: xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự. Ngày 16-4 Cảnh sát điều tra đã có văn bản số 23/CQĐT-PC46, trao đổi thống nhất quan điểm với VKSND tỉnh Đồng Nai trong việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Phạm Quang Thái và các đối tượng liên quan. Tuy nhiên ngày 24-4, VKSND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 707/VKS-P1 phúc đáp xác định hành vi của Phạm Quang Thái và các đối tượng liên quan không đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Căn cứ kết quả trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Quang Thái và các đối tượng liên quan về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Và chuyển hồ sơ vụ án sang Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai để xử lý hành chính các đối tượng vi phạm trên.

Thoát tội dễ dàng

Bên cạnh đó, hơn 400 bình gas là tang vật cơ quan chức năng yêu cầu trả về cho công ty Thái Lan. Điều này cho thấy sự dễ dãi của cơ quan có thẩm quyền. Đáng lý ra các bình gas bị phát hiện tại một cơ sở sản xuất đang hoán cải vỏ bình thì phải đem tất cả bình gas đi kiểm tra, kiểm định. Bình gas nào đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thì được phép lưu thông. Bình nào không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thì tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho NTD. Vụ việc trên còn đặt ra câu hỏi về sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong chiến dịch chống tình trạng hoán cải vỏ bình, sang chiết gas lậu. Chi hội cứ kêu cứu mà quản lý nhà nước dù có trong tay bằng chứng rõ ràng nhưng đối tượng vi phạm vẫn được thoát tội.

Điều 171. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ bốn trăm triệu đồng đến một tỉ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

