Thời loạn bán hàng qua mạng

Ông Huỳnh Lâm Hồ, Giám đốc Haravan: Doanh nghiệp gian dối sẽ bị đào thải

Môi trường TMĐT bị “không trong sạch” do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Chủ quan thì như trên đã nói, họ sẽ bị đào thải dần theo thời gian vì sự cố tình buôn gian bán dối. Tuy nhiên, cũng phải tính đến trường hợp khách quan nhưng cũng bị mất uy tín đối với khách hàng. Đó là trường hợp không quản lý được tình trạng tồn kho, dẫn đến việc xác nhận còn hàng với khách hàng nhưng thực tế có khi hàng đã hết. DN không trung thực họ có thể bán cho mỗi khách hàng một lần, hai lần nhưng không thể nào có lần thứ ba. DN không trung thực đang làm rào cản phát triển TMĐT, họ mang đến hình ảnh ấn tượng xấu đối với người mua hàng online. Lời khuyên đối với cá nhân mua hàng online là nên chọn hình thức thanh toán COD (giao hàng thu tiền tận nơi) khi mua hàng từ các cá nhân hay DN không rõ thông tin để có thể giảm thiểu rủi ro. Các trường hợp bán hàng gian, hàng giả, họ rất ngại vấn đề thanh toán COD trong khi tỉ trọng thanh toán COD tại Việt Nam đối với các cá nhân, DN nhỏ lên đến hơn 90%, các đơn vị không trung thực trong kinh doanh nếu có diễn ra cũng không tồn tại được lâu theo thời gian. Luật sư Phạm Minh Tâm, Văn phòng luật sư Phạm Minh Tâm: Không thể chối bỏ trách nhiệm

Bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT được vô can, để mặc cho những người bán hàng tự tung tự tác trên sàn của mình, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo Điều 36 Nghị định 52/2013 thì chủ sàn phải “có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch TMĐT được thực hiện chính xác, đầy đủ”, “có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch TMĐT”. Vì vậy, nếu người tiêu dùng phản ánh người bán cung cấp thông tin sai lệch, bán hàng giả, hàng nhái, hàng dỏm... thì chủ sàn phải xử lý, không thể để vi phạm đó tiếp diễn trên sàn của mình. Bà Đặng Tuyết Nga, quản lý sàn TMĐT Chợ Điện Tử: Vấn nạn không chỉ có ở Việt Nam Trường hợp bán hàng không đúng cam kết xảy ra nhiều đối với TMĐT có thể là do người bán lợi dụng việc mua hàng trực tuyến người mua không thể trực tiếp xem, kiểm tra sản phẩm, đến khi người mua nhận hàng rồi thì mới có thể kiểm tra, đánh giá sản phẩm. Thêm vào đó người bán lợi dụng lòng tham của người mua hàng, thích mua hàng hiệu nhưng giá rẻ. Hiện tượng này không chỉ xảy ra với riêng TMĐT Việt Nam mà các website sàn trên toàn thế giới đều bị như thế. Hiện nay việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa trên các trang TMĐT là cực kỳ khó khăn. Ngay cả những website lớn của thị trường TMĐT trên thế giới như Amazon, eBay, Alibaba… cũng không tránh khỏi điều này. Với một website là sàn TMĐT cho phép người bán đăng sản phẩm lên sàn để bán thì trang web đó khó có thể kiểm soát tối đa được về nguồn gốc và chất lượng, cho dù người bán đó đã có những cam kết với sàn về việc không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.