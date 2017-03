Từ 20/9 tới, Thống đốc được giao quyền xử lý tổ chức tín dụng yếu kém (ảnh minh họa).



Theo An Hạ (DT)



Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hoặc TCTD khác được NHNN chỉ định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2013.Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định việc chỉ định TCTD tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD bị kiểm soát đặc biệt.Về thẩm quyền quyết định việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc, Thống đốc NHNN quyết định việc chỉ định TCTD tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần trong trường hợp TCTD khác không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Quyết định này.TCTD bị kiểm soát đặc biệt được góp vốn, mua cổ phần bắt buộc trong trường hợp không thực hiện theo quy định tại Luật Các TCTD hoặc khi NHNN xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD.Trong hoàn cảnh này, Thống đốc NHNN quyết định số vốn mà TCTD được chỉ định hoặc NHNN tham gia góp vốn, mua cổ phần, các hình thức góp vốn, mua cổ phần và thời gian thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.Việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc được thực hiện theo các hình thức sau: TCTD được chỉ định thực hiện góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc thông qua việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ các khoản tiền gửi, cho vay tại các TCTD được kiểm soát đặc biệt. TCTD được chỉ định sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật.NHNN thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị dư nợ cho khoản vay đặc biệt, dư nợ cho vay tái cấp vốn (nếu có). NHNN có thể sử dụng các công cụ nợ do NHNN phát hành để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.Căn cứ tình hình thực tiễn của TCTD được kiểm soát đặc biệt, Thống đốc NHNN xem xét, quyết định hỗ trợ TCTD được chỉ định trong thời gian tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt thông qua các biện pháp: Cho vay tái cấp vốn; Cho vay đặc biệt; Cho phép tạm thời áp dụng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng ở mức không tương đương như các TCTD bình thường trong một thời gian nhất định; Các biện pháp hỗ trợ khác nhằm xử lý khó khăn tạm thời ngoài dự kiến.Cùng với đó, Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ việc thoái vốn khỏi các TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc được triển khai trong các trường hợp: Hoạt động của TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần đã trở lại bình thường theo đúng nội dung của phương án cơ cấu lại; TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần được nhà đầu tư mua lại hoặc sáp nhập, hợp nhất với TCTD khác sau khi được NHNN chấp thuận.Việc thoái vốn có thể được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho các nhà đầu tư mới theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận việc thoái vốn khỏi TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần.