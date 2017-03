Thông tin tăng 10% giá sữa bột là "hớ"?

Ngày 22/12, sau khi khảo sát các đại lý sữa tại TP.HCM, một số tờ báo in đăng tải thông tin giá sữa bột của hai hãng trong nước là Hancofood và Friesland Campina Vietnam đồng loạt tăng 10% bắt đầu từ 1/1/2011.



Trong đó chỉ rõ, nhãn hàng Friso của Công ty Friesland Campina Vietnam sẽ tăng giá 8%, từ 20.000 30.000 đồng/hộp loại 900g. Nhãn hàng Dollac của Hancofood tăng giá dao động từ 3-10%.



Tuy nhiên trao đổi với phóng viên chiều 22/12, ông Nguyễn Ngọc Kinh Luân - Trưởng phòng Đối ngoại Công ty Friesland Campina Vietnam phủ định điều trên. Ông này cho thông tin đó là "chưa chính thức" và "không chính xác".



Theo vị đại diện này, hiện công ty chưa có thông báo chính thức nào (bằng văn bản) việc tăng giá bán. Về khả năng có thể điều chỉnh giá thời gian tới, hãng này cũng chưa xác nhận.



"Ban giám đốc hiện chưa có kế hoạch, quyết định gì. Đó là việc chẳng ai muốn. Tờ báo đăng thông tin như vậy, chúng tôi đã làm công văn phản đối ngay sáng nay. Thông tin trên xuất phát từ đại lý sữa nào thì công ty chưa có thời gian kiểm chứng nhưng trước khi đăng tải, cơ quan báo chí cần kiểm tra thông tin từ chính hãng" - ông Luân góp ý.



"Đại lý nào nói sữa Friso sẽ tăng giá vào đầu năm 2011, muốn biết có xác thực không, người tiêu dùng cần đòi họ cung cấp văn bản thông báo từ hãng" - đại diện Friesland Campina Vietnam nói thêm.



Trong một động thái khác, bà Phạm Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty Hancofood, khẳng định, chiều hướng điều chỉnh tăng giá thành phẩm sữa bột của hãng là có. Song lãnh đạo đơn vị này vẫn đang họp bàn, nhiều khả năng hết tháng 12/2010 mới đưa ra quyết định cuối cùng về mức tăng cũng như thời điểm áp dụng giá mới.



Tại Hà Nội, nhiều đại lý sữa lớn khu vực Trường Chinh, Tây Sơn, Hàng Buồm, hệ thống siêu thị Co.op Mart khi được hỏi đều cho hay chưa tiếp nhận được thông tin cũng như văn bản yêu cầu tăng giá từ hãng sữa nào giai đoạn này.



Khó giữ giá



Mặc dù vậy theo nhiều doanh nghiệp sản xuất sữa nội, giá nguyên liệu sữa bột nhập từ New Zealand về Việt Nam thời điểm quý IV/2010 đã xấp xỉ 4.000 USD/tấn - tăng 30% so với quý III/2010, chưa kể tỷ giá đôla và lãi suất vay vốn ngân hàng hiện tăng cao. Đó là những tác động kép khiến doanh nghiệp phải tính tới phương án tăng giá sản phẩm thời gian tới.



Giá sữa chưa tăng nhưng sẽ tăng sớm trong thời gian tới (ảnh Ng. Nga)



Theo Nguyễn Nga ( VEF-VNN)



"Với mức tăng của chi phí đầu vào như vậy, nếu tăng tỷ lệ thuận thì giá bán thành phẩm hiện phải tăng từ 20% trở lên. Nhưng vì có cam kết giữ giá bán đến hết năm 2010, chúng tôi đã cố gắng kìm giá. Nhiều khả năng mức tăng tới đây không thể thấp hơn 10%" - vị lãnh đạo Hancofood dậm dạp.Thực tế, chiều hướng tăng trở lại của giá nguyên phụ liệu sản xuất nói chung và nguyên liệu sữa nói riêng thời điểm cuối năm 2010 - khi kinh tế hồi phục, đi lên sau cuộc khủng hoảng giai đoạn 2008-2009 đã không nằm ngoài dự báo của các nhà kinh tế cũng như doanh nghiệp.Tuy nhiên, một nhà sản xuất khác cho biết, do đặc thù của hàng thực phẩm - bị giới hạn bởi thời gian sử dụng nên dù biết trước, họ cũng khó nhập nhiều một lúc để dự trữ.Đó là chưa kể để nhập một lượng nguyên liệu sản xuất lớn còn liên quan đến đồng vốn, năng lực tài chính. Khi mà lãi suất vay vốn ngân hàng những tháng cuối năm luôn ở mức rất cao, doanh nghiệp huy động vốn qua kênh này gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc mua dự trữ trước nguyên liệu cũng chỉ được một vài tháng chứ không thể ký được hợp đồng đảm bảo từ 6 tháng đến 1 năm với nước ngoài."Việc dự đoán, dự trữ của doanh nghiệp không theo kiểu lý thuyết kinh tế đơn thuần mà phải bằng tài chính thực sự. Hầu hết trước khi chọn tăng giá, doanh nghiệp đều tính rất kỹ chứ không phải vô trách nhiệm. Khi chống chọi không nổi bắt buộc cần sự chia sẻ từ người tiêu dùng và Chính phủ trong bình ổn lãi suất, kích thích sản xuất và kích cầu tiêu dùng" - đại diện doanh nghiệp này bày tỏ.Trong khi các hãng sữa nội trong vòng hơn một tháng trở lại đây đã và đang nhấp nhổm tăng giá thì thông tin từ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, cho đến nay cơ quan này vẫn chưa nhận được thông tin đăng ký điều chỉnh giá thời điểm đầu năm 2011 từ các hãng sữa bột nhập khẩu dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.Giới kinh doanh ước tính, mặt bằng giá sữa bột ngoại thường cao gấp 2-3 lần sản phẩm cùng trọng lượng trong nước sản xuất.