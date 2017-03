Thu giữ hàng trăm chai rượu ngoại hình dạng kỳ dị

Trước đó, sáng 7-2, PC46 Công an TP Cần Thơ kiểm tra hành chính cửa hàng Đại Đức (phường An Hội, quận Ninh Kiều) do bà TTMT làm chủ. Tại đây, công an lập biên bản tạm giữ hơn 170 chai rượu ngoại vỏ chai có hình khẩu súng AK (ảnh), cây kiếm, con dê…





Chai rượu có hình dạng khẩu súng AK bị thu giữ. Ảnh: GT

Toàn bộ số rượu này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Cùng thời điểm trên, lực lượng PC46 Công an TP Cần Thơ kiểm tra nhà số 9/147 khu dân cư số 9 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) của ông TBK (em bà T.) và thu giữ thêm trên 100 chai rượu ngoại các loại.

GIA TUỆ