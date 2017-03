Thu giữ hơn hai vạn điếu xì gà lậu

Theo đó, Trần Quốc Dũng (trú phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vận chuyển một thùng carton có chứa 400 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Khi bị kiểm tra, Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên. Bước đầu Dũng khai nhận vận chuyển thuốc lá lậu từ cửa hàng kinh doanh tại phố Hàng Điếu của Hoàng Mạnh Cường (phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cất giấu vào kho. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 11 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh và kho hàng nói trên. Kết quả, phát hiện 2.535 bao thuốc lá và 25.755 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất với nhiều nhãn hiệu… Số hàng này Cường khai mua trôi nổi ngoài thị trường về bán kiếm lời.