Thu giữ năm thiết bị phá sóng di động

Số hàng nói trên do Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Ánh Sáng Việt (Vietlight Co., Ltd., trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM) nhập về Việt Nam.

Theo tờ khai hải quan của công ty này, hàng nhập về là bảy bộ chuyển đổi nguồn điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra là các thiết bị gây nhiễu sóng thông tin di động. Theo cơ quan hải quan, muốn nhập khẩu thiết bị gây nhiễu sóng thông tin di động thì phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành và chỉ có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mới được phép sử dụng. Hiện lực lượng hải quan đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ lô hàng nói trên để xử lý theo quy định.

L.THỦY