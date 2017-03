Thu giữ nhiều băng vệ sinh và bột ngọt giả

Trước đó, chiều 13/3 lực lượng trinh sát thuộc phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra ngôi nhà ở đường Trần Quang Diệu – phường An Thới (quận Bình Thủy) do Nguyễn Văn Vinh (quê Nam Định) làm chủ và kiểm tra một ngôi nhà trên đường Vành đai Phi trường (quận Ninh Kiều) do Bùi Văn Lực (cũng quê Nam Định) thuê. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải lớn chứa băng vệ sinh, bột ngọt giả.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai đã mua bột ngọt từ Trung Quốc về và dùng bao bì của nhãn hàng Ajinomoto và Miwon để đóng gói và tung ra thị trường với giá cao, thu lại lợi nhuận cao gấp 4 lần chi phí bỏ ra. Bên cạnh đó, Vinh và Lực còn mua băng vệ sinh phụ nữ giả với giá cực rẻ, sau đó đóng gói mang tên các nhãn hàng như: Kotex, Thạch Thảo, Việt Ý... để bán với giá cao. Hiện Công an Cần Thơ đã thu giữ khoảng 50kg thành phẩm và hàng trăm kg nguyên liệu bột ngọt đang chờ đóng gói và rất nhiều bọc băng vệ sinh giả mang tên các nhãn hàng nổi tiếng ở Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Theo Phạm Tâm (Dân trí)