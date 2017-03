Thu hồi hai loại mì Hàn Quốc có chất gây ung thư

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội và Chi cục An toàn thực phẩm TP.HCM giám sát việc thu hồi.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo việc thu hồi tự nguyện sản phẩm mì ăn liền được sản xuất bởi Công ty Nong Shim Hàn Quốc vì có liên quan đến chất benzopyrene - một chất gây ung thư da, bàng quang và phổi. Theo công hàm, chất benzopyrene là chất được tạo ra trong quy trình xông khói và gia nhiệt để tạo hương thơm cho sản phẩm thực phẩm.

Cùng ngày, đại diện hệ thống Siêu thị Lotte Mart cho biết đã rút hai loại mì Neoguri cay và không cay trên toàn hệ thống. Lotte Mart nhập sản phẩm này từ Công ty TNHH MTV Khải An Sinh Vina và Công ty TNHH MTV Nguyệt Hoa.

Đại diện Siêu thị Citimart, Maximark cũng cho biết các sản phẩm mì Nong Shim đã ngưng bán tại hai siêu thị. Mới đây, nhà cung cấp loại mì này cho hai siêu thị là Công ty TNHH Hàn Thực (quận 7) đã gửi văn bản yêu cầu được thu hồi sáu loại mì có chất gây ung thư gồm mì Neoguri không cay, Neoguri cay, mì ly Neoguri không cay, mì ly Neoguri cay, mì bát Saewoongtang và mì Sang Sang Udong.

T.PHẠM - T.UYÊN