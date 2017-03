Thu hơn 4,2 tấn bột sữa, bột cà phê không rõ nguồn gốc

(PL)- Ngày 7-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Hạ Long phát hiện một kho hàng ở khu 2, phường Bạch Đằng, có chứa hơn 4,2 tấn bột pha sữa, bột cà phê, sirô hoa quả... không rõ nguồn gốc.

Số nguyên liệu thực phẩm trên được chứa trong các vỏ bao bì có in chữ tiếng Anh và Trung Quốc. Chủ kho hàng là Tạ Thị Yến không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ kiểm dịch số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. M.NGỌC