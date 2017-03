Thủ tục hải quan còn gây khó DN

Thay đổi tư duy về cấp chứng nhận xuất xứ (CO) Trả lời DN về việc đòi DN nộp tờ khai hải quan khi cấp CO, ông Nguyễn Văn Giáp (nhân viên phòng Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh TP.HCM - VCCI) cho biết VCCI không thể truy cập hệ thống hải quan điện tử nên không có thông tin về tờ khai hải quan của DN. Do đó DN phải nộp tờ khai, có đóng dấu hải quan trên đó để đảm bảo pháp lý thì VCCI mới cấp CO được. Khi nào hải quan và VCCI có thể liên thông qua hệ thống thì DN sẽ không cần nộp tờ khai cho VCCI nữa. Tuy nhiên, phản ứng với cách hành xử trên, ông Trần Huy Hiền, Tổng thư ký VLA, đề nghị: “VCCI hãy đổi mới tư duy, hãy để DN tự khai tự chịu trách nhiệm. Hiện nay thuế và hải quan cũng làm vậy. Tại sao VCCI không để DN tự khai tự chịu trách nhiệm trong việc xin cấp CO. Tốn kém thời gian xin cấp CO cũng là vấn đề đau đầu của các DN”.