Thủ tướng quyết định giá bán điện áp dụng từ 1/3

Thủ tướng giao Bộ Công Thương trên cơ sở giá bán điện bình quân quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này và Biểu giá bán lẻ điện được phê duyệt tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tính toán và công bố giá bán điện chi tiết cho các đối tượng khách hàng và hướng dẫn thực hiện.



Riêng giá điện cho bậc thang đầu tiên của năm 2011 có giá ở mức tương đương 80% giá bán điện bình quân được duyệt do năm 2011, ngành điện vẫn còn lỗ. Bộ Công Thương hoàn chỉnh Quy định về phương pháp lập, trình tự thủ tục thẩm định và ban hành giá bán điện theo cơ chế thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 1.



Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi thực hiện giá điện năm 2011, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến sản xuất và đời sống, chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định giá điện; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.



Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ vào mức giá bán điện được duyệt, xây dựng phương án bảo đảm cân đối tài chính cho ngành điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.



Bộ Tài chính phê duyệt giá bán than cho sản xuất điện năm 2011 theo phương án giá điện tương ứng với giá bán điện bình quân được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.



Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ năm 2011.



Nguyên tắc xây dựng biểu giá được quy định chi tiết cho từng nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện gồm: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt theo các cấp điện áp bán điện (110kV, từ 22 kV đến dưới 110 kV, từ 6kV đến dưới 22kV và dưới 6kV).



Giá điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày được áp dụng đối với các khách hàng sử dụng điện lớn cho các mục đích sản xuất, kinh doanh ở các cấp điện áp.



Biểu giá điện bậc thang cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 7 bậc, với bậc thang đầu tiên (từ 0 - 50 kWh) có giá ở mức tương đương giá thành điện bình quân, giá điện cho bậc thang thứ 2 (từ 0-100 kWh) ở mức bằng giá bán điện bình quân được duyệt, giá điện cho các bậc thang tiếp theo tăng dần.



Thủ tướng lưu ý, bậc thang đầu tiên trong biểu giá điện sinh hoạt chỉ áp dụng cho các hộ thuộc diện thu nhập thấp (là các hộ thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng).



Các hộ thu nhập thấp muốn được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên phải đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện. Nếu trong 3 tháng liên tiếp, tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký vượt quá 150 kWh thì bên bán điện sẽ tự động chuyển sang mức giá điện của bậc thang thứ hai và các bậc tiếp theo.



Các hộ sử dụng điện sinh hoạt khác áp dụng biểu giá từ bậc thang thứ hai và các bậc tiếp theo.



Các hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng. Kinh phí hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo lấy từ tiền bán điện.



Khung giá cho điện sinh hoạt tại những khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn, trong đó giá sàn bằng 1,5 lần giá bán điện bình quân năm, giá trần bằng 2,5 lần giá bán điện bình quân năm.



Thủ tướng giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ Công Thương, Tài Chính, Lao động Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tổ chức, triển khai hỗ trợ hộ nghèo theo đúng quy định./.





(TTXVN/Vietnam+)