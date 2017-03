Thua kiện vì muốn can thiệp vào giá gia công

Vụ kiện tương tự Một tuần trước, Công ty TNHH May thêu Dintsun Việt Nam cũng đã thắng kiện trong vụ kiện có nội dung tương tự vụ kiện trên. Dintsun Việt Nam cũng là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của Công ty Dintsun Holding, cũng ký hợp đồng gia công, mua một số loại nguyên phụ liệu, được hoàn thuế GTGT… như vụ việc của Dinsen. Cục Thuế cũng có quyết định thu hồi trên 1,73 tỉ đồng và phạt trên 500 triệu đồng với Dintsun Việt Nam. Công ty này cũng khiếu nại, sau đó kiện ra tòa và đã thắng kiện. Cơ quan thuế liên tiếp bị kiện Sáng nay (24-9), TAND quận 1 sẽ xử một vụ kiện hành chính. Trong đó, Công ty TNHH Kim Cương Ki Ta khởi kiện chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 1 vì đã ký quyết định truy thu và phạt công ty này gần 300 triệu đồng. Lý do truy thu là công ty này đã kê khai sai phương pháp tính thuế (có hai phương pháp kê khai là phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp). Tuy nhiên, đại diện pháp lý của công ty này cho rằng công ty đã khai đúng phương pháp, do đó không đồng ý với cách xử lý của cơ quan thuế này.