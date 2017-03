Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô có thể sẽ tăng cao

Dự thảo này nhằm thực hiện Quyết định số 229/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Theo đó, 19 dòng hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nằm trong diện xem xét thuế nhập khẩu bằng mức trần cam kết WTO, tức là tăng khoảng 5%-15% so với hiện tại. Một số linh kiện, phụ tùng cụ thể trong diện này như kính an toàn cứng, kính an toàn nhiều lớp tăng thuế suất từ 20% lên 25%; mặt hàng bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp tăng mức thuế suất từ 10% lên 20%; bộ phận và phụ kiện khác của thân xe tăng mức thuế suất từ 15% lên 20%; thắng và trợ lực thắng tăng từ 20% lên 22%; ống xả và bộ giảm thanh dự tính mức thuế mới là 25% thay cho mức 20% hiện hành.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan như Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ GTVT để xây dựng danh mục các loại phụ tùng, linh kiện trong nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh nguyên tắc điều chỉnh sẽ là nếu mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hiện hành đã được quy định bằng mức trần cam kết WTO thì giữ nguyên như mức thuế hiện hành, nếu thấp hơn thì điều chỉnh tăng bằng trần cam kết.