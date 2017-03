Thuốc lá lậu: Xử hình sự mới sợ

Cần trích 50% quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá chống thuốc lá lậu Thuốc lá nhập lậu còn có tác hại lớn nữa là do trốn thuế, không kiểm soát được chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, nguy hại đến sức khỏe cộng đồng… Hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế nghiên cứu cơ chế tài chính cho phép trích khoảng 50% quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá cho công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải đóng quỹ với mức 1% từ năm 2013, năm 2016 tăng lên 1,5%, 2% từ năm 2019 (tính trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của bao thuốc). Hiện tại mỗi năm quỹ có khoảng 300-500 tỉ đồng nhưng chưa được sử dụng cho hoạt động chống buôn lậu thuốc lá. Ông VŨ VĂN CƯỜNG, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam Dừng tạm nhập tái xuất Thời gian qua, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã bắt giữ nhiều chuyến hàng thuốc lá lậu trên vùng biển tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Thủ đoạn buôn lậu thuốc lá ngoại phổ biến là lợi dụng nguồn thuốc lá tạm nhập, tái xuất đưa vào các kho ngoại quan tại Hải Phòng, Quảng Ninh để làm thủ tục tái xuất đi Trung Quốc. Trong quá trình tái xuất, các chủ “đầu nậu” tìm cách đưa vào nội địa tiêu thụ. 9.000 tỉ đồng là số tiền thất thu ngân sách nhà nước hằng năm do tình hình buôn lậu thuốc lá vào Việt Nam. Từ khi thực hiện Chỉ thị 30 lực lượng QLTT cả nước đã xử lý hơn 4.700 vụ, thu giữ hơn 1 tỉ bao thuốc lá các loại, xử phạt vi phạm hành chính hơn 16 tỉ đồng. Chuyển cơ quan công an khởi tố 14 vụ.