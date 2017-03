Thuốc lá nội khó cạnh tranh thuốc lá lậu

Trên thị trường, các sản phẩm thuốc lá không in cảnh báo được đẩy giá lên cao. Thuốc Marlboro xanh có in hình ảnh cảnh báo giá 21.000 đồng nhưng có nơi loại không in cảnh báo thì bị đẩy lên 24.000 đồng/gói vì người tiêu dùng thích sử dụng sản phẩm không có in cảnh báo. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thuốc lá của các doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh với thuốc lá lậu. Chi phí khi in cảnh báo bằng hình ảnh khiến giá thuốc lá tăng từ vài chục đồng đến khoảng 500 đồng tùy loại. Chính phủ cũng đã có công văn đến Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các điểm nóng, vùng giáp biên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng kém chất lượng, nhất là đối với thuốc lá.

TÚ UYÊN