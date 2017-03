Thương lái ẩn danh mua gom lá sắn

Vào thời điểm này, chạy dài theo tỉnh lộ 925 qua địa bàn các ấp Phước Long, Hưng Thạnh và Phước Hưng, thuộc xã Đông Phước A (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), rất nhiều nhà vườn đang trồng cây sắn chờ bán lá, ngọn, những mong thu tiền triệu cho mình.



Anh Lâm Văn Hiền (ấp Phước Long) nói: "Cây khoai mì (sắn) rất dễ trồng, so với nhiều loại cây khác, ít tốn công chăm sóc, thu hoạch lại mau. Trước đây, thương lái chỉ mua ngọn và lá với số lượng ít, nhưng sau đó do sức mua mạnh, lại có giá nên bà con ai nấy cũng hăm hở đổ xô trồng loại cây này".



Thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch chỉ mất khoảng hai tháng. Bình quân, mỗi công cho thu hoạch 1,2 - 1,4 tấn, kể cả ngọn non và lá, Với giá bán dao động trên dưới 1.500 đồng mỗi kg, mỗi công có thể thu được 18 - 20 triệu đồng, anh cho biết thêm.







Các vườn sắn ở xã Đông Phước A đã cao mà không có người đến mua ngọn.



Tuy nhiên, thời gian đầu khi diện tích sắn còn ít, thương lái rất tích cực đến mua lá và ngọn. Còn hiện tại, do có thêm nhiều hộ cũng trồng, họ đã bắt đầu ép giá trở lại đối với nông dân. Theo phản ánh của người dân, cứ khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng, thương lái mới xuất hiện một lần để mua ngọn, lá sắn, nhưng chỉ mua một xe. Gần đây, thương lái ít đến khiến nhiều bà con trồng sắn ở xã Đông Phước A thấp thỏm âu lo như "ngồi trên đống lửa".Mặc dù việc mua bán ngọn và lá sắn đang diễn ra khá "nhộn nhịp", nông dân ở đây vẫn không hề biết những thương lái này từ đâu đến và họ mua ngọn, lá sắn để làm gì. Sau thời gian đầu "được giá", đến giờ ngọn, lá sắn đã giảm xuống chỉ còn 1.000 đồng mỗi kg, nhưng cũng chẳng có mấy thương lái đến mua.Anh Tuấn ở xã Đông Phước A cho biết: "Trước kia, ít người trồng, sản lượng ít, thương lái tìm đến tận nhà để đặt cọc mua với giá cao. Nay cung vượt cầu, tụi tui chờ hoài mà không thấy họ đến mua. Càng để lâu cây khoai mì càng già, nếu không bán được, chỉ còn nước mà chặt bỏ…".Ông Trần Văn Đức, cán bộ khuyến nông xã Đông Phước A thừa nhận, đúng là phong trào trồng sắn bán lá và ngọn đã xuất hiện tại địa phương vài năm trở lại đây. "Địa phương đã khuyến cáo bà con không nên tăng diện tích khi sản lượng quá nhiều, không tiêu thụ kịp sẽ rơi vào cảnh rớt giá. Do đây là phong trào tự phát, người dân thấy bán có lợi nhuận, nên đổ xô trồng làm cho địa phương rất khó quản lý", ông Đức cho biết thêm.Hiện tại, diện tích trồng sắn trên địa bàn xã lên đến gần 10ha. Khi được hỏi về việc thương lái thu mua ngọn sắn để làm gì, ông Đức nói chỉ biết họ là người ở huyện Châu Thành và mua về để làm phụ gia chế biến thức ăn. Tuy nhiên, khi được đề cập xin số điện thoại của thương lái này để tìm hiểu thêm việc này, ông Đức nói rằng mình đã… mất số! Trong khi đó, ông Trần Quang Hành - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành chỉ nói: "Do người dân trồng tự phát, nên không có đầu ra là điều tất nhiên!".Ông Nguyễn Như Hải - Trưởng phòng Cây lương thực (Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT) cho biết về góc độ khoa học, khi thu hoạch lá non, quá trình quang hợp của sắn sẽ giảm. Hậu quả là sắn không xuống củ được hoặc nếu xuống củ thì năng suất sẽ giảm nhiều. Hơn nữa, trong quy hoạch phát triển các vùng trồng sắn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang không được quy hoạch trồng sắn, bởi trồng quá nhiều sẽ gây xói mòn và rửa trôi đất.