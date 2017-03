Thương lái Trung Quốc giở trò ‘ma’ với tôm hùm

Không thể can thiệp được Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo ngành NN&PTNT, chính quyền các địa phương có nuôi tôm hùm đều cho rằng rất khó và chưa thể can thiệp, ngăn chặn tình trạng thương lái TQ ép giá tôm, gây điêu đứng người nuôi. Bởi đây là việc mua bán trực tiếp của người dân, không thông qua các cơ quan quản lý nhà nước. “Việc can thiệp để hỗ trợ người dân là rất khó, nằm ngoài khả năng của ngành nông nghiệp. Mới đây, Bộ NN&PTNT tổ chức cuộc họp về tiêu thụ tôm hùm ở TP Nha Trang cũng nêu vấn đề này ra ghê lắm! Theo tôi, cần có một số doanh nghiệp Việt Nam mạnh, nhảy ra nắm thị trường thì may ra chứ kiểu này mình vẫn bị phụ thuộc!” - ông Nguyễn Tri Phương bày tỏ. Còn ông Hổ chia sẻ: “Trước mắt, ngành nông nghiệp chỉ tuyên truyền, giải thích để người dân kịp thời nắm thông tin, cảnh giác với các thủ đoạn của thương lái TQ”. Giở lại trò cũ Theo ông Ngô Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải - TP Quy Nhơn, cách đây ba năm người nuôi tôm hùm ở địa phương này cũng đã bị các thương lái TQ ép giá với phương thức tương tự như năm nay nhưng người nuôi không nghĩ họ giở lại trò cũ.