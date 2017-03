Thương lái Trung Quốc mua gom lợn nhiều mỡ bất thường

Nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ người chăn nuôi tìm cách nuôi lợn vượt quá 100kg để xuất sang Trung Quốc sẽ chắc chắn diễn ra và một khi thị trường này ngừng mua người chăn nuôi sẽ khó bán được lợn. Điều này đã từng xảy ra trước đó tại Đồng Nai.



Cách đây hơn 4 tháng, giá lợn hơi trên 100 kg đã xuống mức 33.000 đồng/kg do Trung Quốc ngừng mua.



Cũng theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, do thương lái Trung Quốc mua nên giá lợn đã tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với hai tuần trước đây. Hiện giá lợn hơi khoảng 41.000 đồng/kg. Dự báo, giá lợn trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng và giữ ở mức ổn định 44.000 đồng/kg.





Theo VTV