Thủy sản: Cho phép thông quan trước, kiểm dịch sau

Chính sách "giật cục" Cách đây sáu năm, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1152/TTg-KTTH chỉ đạo áp dụng chế độ kiểm dịch trước khi thông quan hàng hóa, không cho thông quan trước - kiểm tra sau. Bởi lẽ tình hình lúc đó có nhiều lô hàng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng... Khi thực hiện kiểm dịch trước - thông quan sau, DN gặp nhiều bất lợi. Nhất là những thời điểm hàng đông lạnh nhập dồn dập cùng lúc, các cảng có khả năng quá tải trong khi các container hàng lạnh cần nguồn điện giữ nhiệt độ ổn định. Vì vậy, năm 2012 VASEP đã kiến nghị cho DN đưa hàng về kho chờ kiểm dịch. Từ đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính cho phép các DN đưa hàng về kho bảo quản, áp dụng thông suốt trong bốn năm qua. Tuy nhiên, từ tháng 8-2016, Thông tư số 26 của Bộ NN&PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, cơ quan Thú y kiểm tra có kết quả mới được đưa hàng về kho của DN. Thế nhưng sau khi Vasep có kiến nghị vướng mắc của DN, phía Cục Thú y, Bộ NN&PTNT đã lắng nghe, tháo gỡ nút thắt tạo thủ tục thông thoáng cho DN. Cụ thể, ngày 24-10-2016, Bộ NN&PTNT đã gửi Công văn số 8938 đồng ý để DN đưa hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu về kho bảo quản của DN để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định. Quyết định này của Bộ NN&PTNT đã giảm bớt ách tắc, khó khăn về chi phí lưu kho, lưu bãi cho các DN nhập khẩu thủy sản.



Đây không phải lần đầu tiên DN hứng chịu tổn thất từ các quy định, chính sách "giật cục", không hợp lý. Ngành dệt may cũng từng chịu đựng quy định về kiểm định formaldehyt và amin thơm. Những đòi hỏi về kiểm tra chất lượng hàng là cần thiết nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, đòi hỏi đó phải phù hợp thực tiễn và thực thi. Trong câu chuyện dệt may, nguồn nguyên liệu nhập khẩu để làm hàng xuất khẩu thì bị kiểm tra rất gắt, rất tốn kém nhưng số vụ vi phạm là rất hiếm. Mặt khác, hàng may mặc trong nước lại từ nhiều nguồn không kiểm soát, không rõ xuất xứ nên cũng không qua kiểm tra. Sau nhiều năm kiến nghị, DN dệt may cũng được bỏ việc kiểm tra này. Tương tự, việc nhập nguyên liệu thủy sản cũng phải đảm bảo chất lượng để an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng cách đảm bảo bằng “giam” hàng lại gây tốn kém nặng nề cho phía DN. ______________________________________ 900 triệu USD thủy sản nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2016. Sản phẩm chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu được xuất đi Mỹ.