Tỉ giá VNĐ/USD tự do tăng lên 21.080 đồng

Lúc 11 giờ ngày 19-2, giá 1 USD tự do tại TPHCM đã được một số điểm giao dịch thông báo 21.020 đồng (mua vào) và 21.080 đồng (bán ra), tăng hơn 100 đồng so với hôm qua.

Thị trường ngoại tệ tự do không có hiện tượng người dân tăng sức mua USD



Tuy nhiên, thị trường ngoại tệ tự do không có hiện tượng người dân tăng sức mua USD. Các điểm giao dịch USD vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm. Một số đầu mối USD tự do cho hay họ không biết vì sao tỉ giá lại tăng lên. Trong khi đó, gầy đây, thị trường tiền tệ lại đón nhận một số đế xuất của các chuyên gia tài chính về việc điều chỉnh tỉ giá VNĐ/USD 3% trong quý I/2013. Nhiều ý kiến cho rằng có thể giới kinh doanh ngoại tệ không chính thức tranh thủ thông tin này để đẩy giá USD tự do đi lên.





Trên thị trường chính thức, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) bán USD với giá 20.865 đồng, giảm 15 đồng. Giá bán ngoại tệ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng ở mức 20.870 đồng/USD. Các ngân hàng khác niêm yết tỉ giá VNĐ/USD cũng ở mức tương tự.





Trước diễn biến khá bất ngờ về giá USD tự do , Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đã báo cáo tình hình cho Ngân hàng Nhà nước để cơ quan này có biện pháp ổn định thị trường.