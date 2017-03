Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 27-6, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã chỉ ra mảng màu xám trong bức tranh kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm: “Nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc. Lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại”.



Theo Bộ KH&ĐT, lãi suất tuy có giảm nhưng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay vẫn chưa giảm nhiều. Ảnh: HTD



Đời sống người dân còn nhiều khó khăn

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại do khó khăn trong việc xử lý nợ xấu, dư nợ tín dụng tăng chậm. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt thấp. Tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ lẫn số người thương vong so với cùng kỳ năm trước. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tốc độ thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ các năm trước,do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút cùng với việc thực hiện miễn giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT...

Theo Bộ KH&ĐT, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn ở mức cao, khoảng 5-6 triệu đồng/lượng và chưa có dấu hiệu giảm. Lãi suất tuy có giảm nhưng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay vẫn chưa giảm nhiều.Để tháo gỡ khó khăn trên, một trong những kiến nghị của Bộ KH&ĐT là tiếp tục giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý, phù hợp với diễn biến của lạm phát và nền kinh tế vĩ mô.

Nông dân ta rất khổ sở

Theo Bộ KH&ĐT, trong nửa năm nay, sản xuất nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay là nhu cầu của thị trường giảm, giá lúa xuống thấp. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu gạo và thu nhập của người nông dân. Ngành chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đàn heo, gia cầm hồi phục chậm do giá thức ăn vẫn ở mức cao, giá bán thấp và phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập lậu.

“Chủ lực của ta là sản xuất lúa gạo nhưng giờ rất khó khăn. Mình toàn làm sản xuất tình thế, không có chiến lược gì hết! Nông dân giờ sản xuất rất giỏi, kể cả sản xuất lúa đặc sản họ cũng làm được. Nhưng người nông dân ở ta rất là khổ sở. Nông dân ở nước ngoài khi sản xuất cái gì, người ta đều biết tiêu thụ ở đâu, lời bao nhiêu. Ta xuất khẩu gạo 24 năm rồi nhưng chưa có thương hiệu. Mình làm mà không có thương hiệu thì rất là thiệt!” - Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh bức xúc nói. Ông Thạnh cũng chỉ rõ Bộ NN&PTNT phải làm nhiệm vụ định hướng cho nông dân sản xuất cái gì, phải sản xuất theo quy hoạch, làm sai thì phải xử. Còn việc xác định thị trường thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Theo Bộ KH&ĐT, cần khẩn trương triển khai tạm trữ lúa gạo, không để giá xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát lại có ý kiến khác: “Bà con nhiều nơi không vui vì giá nông sản thấp. Việc tạm trữ chỉ là tình thế, biện pháp cấp bách và căn bản nhất phải là xuất khẩu. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương hạn chế nhập khẩu và nhập lậu nông sản”.

5.500 vụ tai nạn giao thông Trong sáu tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 5.500 vụ tai nạn giao thông (tăng 3,6%); làm chết gần 5.000 người (tăng 5,5%) và làm bị thương 3.500 người. Tình hình tai nạn giao thông diễn ra khá phức tạp và nghiêm trọng chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là của lái xe (không chấp hành các tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, vượt xe không đúng quy định...). Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải cũng như xử phạt các vi phạm còn nhiều bất cập. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 1.200 vụ cháy nổ nghiêm trọng, làm 60 người chết và hơn 110 người bị thương với tổng thiệt hại ước tính trên 2.200 tỉ đồng. Động viên ngư dân bám biển Tình hình biển Đông diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến khai thác thủy sản của ngư dân. Để động viên ngư dân yên tâm bám biển, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ tàu liên kết, hợp tác với nhau trong sản xuất. Việc thành lập các tổ, đội sản xuất trên biển với phương châm cùng ngư trường, cùng nghề, cùng nơi cư trú tại một số địa phương như Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng... đạt kết quả tốt. (Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm)



HOÀNG VÂN