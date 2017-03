Tiệm vàng làm gì để chống cướp?

Năm biện pháp phòng chống Trước tình trạng các tiệm vàng bị tấn công, Cục C45 - Bộ Công an đã gửi thông báo yêu cầu công an các địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa việc cướp tiệm vàng. C45 khuyến nghị: 1. Phải lắp đặt thiết bị báo động, camera, két sắt, kính ba lớp; 2. Có bảng chỉ dẫn số điện thoại công an trong trường hợp khẩn cấp; 3. Không nên trưng bày nhiều vàng bạc, đá quý tại cửa hàng; 4. Hạn chế các hoạt động kinh doanh vào thời điểm trưa và sau 18 giờ; 5. Bố trí đủ lực lượng bảo vệ, dự kiến các tình huống xảy ra và có phương án xử lý thích hợp… Đại tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP.HCM Phải có bảo vệ chuyên nghiệp Các tiệm vàng nên thuê bảo vệ chuyên nghiệp trực tiếp trông coi. Thủ đoạn của chúng là trà trộn giả bộ mua bán hàng rồi tấn công chủ tiệm, người bán. Tốt nhất nên thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, gắn nối hệ thống báo động với cơ quan công an gần nhất. Thiết bị nên lắp đặt ở dưới chân, gầm bàn, trong lúc kẻ cướp mất thời gian hành động, đập tủ, cướp vàng… mới kịp báo động, nhờ lực lượng tới hỗ trợ. Ông NGUYỄN VĂN NAM,Tổng Chỉ huy Công ty Bảo vệ ISP Hạn chế giao dịch vào giờ vắng Các đối tượng cướp tiệm vàng thường chọn lúc tiệm vắng vẻ, ít người trông quầy. Các chủ tiệm hết sức cảnh giác, hạn chế giao dịch vào thời điểm như trên. Khi đối tượng có hành vi khống chế, đe dọa, một mặt phải nhanh chóng la lớn để báo cho người ngoài biết. Không nên chống cự quyết liệt, phải tìm cách thương lượng, kéo dài thời gian, chờ khi đối tượng sơ hở để la lớn. Ngoài ra, cần có bảo vệ chuyên nghiệp, lắp đặt camera quan sát. Tuy nhiên, các chủ tiệm cần bố trí người theo dõi của camera và báo cơ quan chức năng khi cần thiết. Thượng tá NGUYỄN ĐỨC TRỊNH, Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu