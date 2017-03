Tiệm vàng lao đao vì tin đồn

bà Đoàn Thị Vững, chủ tiệm vàng Kim Ngọc, cho biết sự việc bắt đầu từ chiều 9-12 khi có hai người khách làm trong khu công nghiệp gần đó đến bán hai lượng vàng. Từ đó, tin tiệm Kim Ngọc bán vàng giả, vàng pha đồng đã được truyền đi. Để khách hàng yên tâm, bà Vững đã giải thích cặn kẽ cho khách, đồng thời sẵn sàng mua lại vàng của những người muốn bán.

“Trong hai ngày, tiệm đã chi trên 2,5 tỉ đồng để mua lại trên 70 lượng vàng. Chúng tôi phải lao đao, khốn đốn, mất ăn mất ngủ vì tin đồn thất thiệt này” - bà chủ tiệm vàng Kim Ngọc cho biết.

Thiếu tá Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an xã Minh Hưng, cho biết: “Không có cơ sở để kết luận tiệm vàng Kim Ngọc bán vàng giả, vàng kém chất lượng và không có chuyện công an đến bắt chủ tiệm vàng đi. Đây chỉ là tin đồn do một thành phần xấu cố tình tung tin ra nhằm giảm uy tín của tiệm vàng”.

TX