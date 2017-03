Tiền chưa bỏ vàng chạy sang địa ốc

Vàng đang trong xu hướng điều chỉnh, kéo theo mãi lực tăng, cùng với chiều hướng tăng của tỷ giá. Liệu tiền đồng có bị dịch chuyển khi lãi suất vừa giảm, thưa ông?



Trong bối cảnh thị trường bất động sản, chứng khoán chưa có dấu hiệu cải thiện, gửi tiết kiệm vẫn được nhiều người lựa chọn.







Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển



Theo Thùy Vinh (DT/Đầu tư)

Giá vàng giảm mạnh trong những ngày vừa qua, cộng với việc tỷ giá vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng thêm 1%, trong khi trần lãi suất tiết kiệm giảm thêm 0,5%. Nhưng trước diễn biến đó, gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh bỏ vốn an toàn nhất.Thực tế, mức lợi tức 7%/năm khi gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn và 8 - 8,5%/năm đối với kỳ hạn dài hiện nay vẫn tốt hơn so với các kênh đầu tư khác.Riêng với tỷ giá, dù có điều chỉnh tăng, nhưng chủ trương của Thống đốc NHNN đưa ra từ đầu năm là chỉ dao động trong biên độ 1 - 2%. Vì thế, tích trữ ngoại tệ lúc này chưa thực sự có lợi.Do đó, ở thời điểm này, tiền đồng khó có khả năng chuyển hướng sang bất động sản, vàng hay tỷ giá.Vàng đã tăng giá trong một thời gian dài, nên việc vàng quay đầu giảm giá mạnh thời gian gần đây cũng là quy luật bình thường. Hơn nữa, kinh tế thế giới dần hồi phục, các gói cứu trợ sẽ được cắt giảm, cũng có nghĩa cung tiền đưa ra hạn chế hơn trước, lạm phát được kiểm soát, làm gia tăng sức khỏe của đồng USD. Điều này làm mất tính hấp dẫn của giá vàng.Tuy nhiên, hiện thị trường vàng trong nước chưa liên thông với giá quốc tế, nên mua vàng ở thị trường nội địa vào thời điểm này, người mua sẽ phải trả giá đắt hơn so với giá thế giới.Có ý kiến cho rằng, khi vàng giảm sâu, nhiều người sẽ chuyển vốn từ vàng sang mua nhà, đặc biệt là khi giá nhà, đất hiện đã giảm so với trước đây. Như vậy, thị trường bất động sản sẽ có thêm điều kiện để dần tăng băng.Tuy nhiên, xu hướng chuyển vốn đầu tư từ vàng sang thị trường địa ốc chưa rõ. Hơn nữa, thị trường bất động sản đang tồn kho lớn, đòi hỏi có nhiều giải pháp đồng bộ mới có thể làm ấm lại.Để phá băng thị trường bất động sản, cần phải có thời gian và lãi suất phải giảm thêm trong thời gian tới. Đặc biệt, với nhu cầu về nhà ở, khi lãi suất giảm sâu, sẽ kích thích nhu cầu khách hàng vay vốn ngân hàng mua nhà để ở.Với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay ở mức 6,5 - 7%/năm, khả năng lãi suất tiết kiệm bằng tiền đồng sẽ không còn nhiều dư địa để giảm thêm trong thời gian tới.Tuy nhiên, với lãi suất cho vay, khả năng phải điều chỉnh thêm, mới có thể kích thích được tăng trưởng tín dụng. Lý do là, thực tế hiện nay, với mức lãi suất cho vay các ngân hàng đưa ra, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể chịu được.