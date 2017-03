Tiện dụng với thẻ Yes card

Hiện nay, thị trường thẻ ưu đãi khá phong phú vì nhiều doanh nghiệp đưa ra giá giảm sốc nhưng thật ra là tăng giá sản phẩm, dịch vụ trước khi giảm giá hoặc chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ không tương xứng với mong đợi của khách hàng.

Thẻ Yes không phải là thẻ giảm giá

Đây là thẻ khách hàng thân thiết của nhiều doanh nghiệp trên thị trường. Các thương hiệu và doanh nghiệp có uy tín cùng nhau liên kết chăm sóc khách hàng. Bên cạnh những lĩnh vực khá phổ biến tham gia vào các loại thẻ trên thị trường như nhà hàng, thời trang, du lịch… Yes card tập trung vào các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh và các mặt hàng tiêu dùng thiết thực hằng ngày. Cũng như xây dựng một hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng và yêu cầu đối tác cam kết thực hiện đúng để chủ thẻ an tâm mua sắm tại các địa điểm tốt nhất. Người dùng có thể tra cứu những thông tin ưu đãi trên trang web yescard.vn hay phần mềm chạy trên điện thoại để tìm ngay địa điểm ưu đãi gần mình nhất và xuất trình thẻ khi thanh toán tại điểm ưu đãi.

Sản phẩm đa dạng

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty Smart World, cho biết chỉ cần 365.000 đồng là trở thành thành viên 12 tháng của hệ thống chăm sóc khách hàng Yes card. Nhằm mang đến cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng lựa chọn phân khúc của mình, công ty chia ra các dòng thẻ khác nhau nhằm tạo sự thuận lợi và cung cấp chính xác những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của người dùng như Yes Premium card dành cho những người ưa thích hàng hiệu, muốn thể hiện đẳng cấp, phong cách VIP của mình… Yes Business card dành cho những doanh nhân, thương gia muốn tìm kiếm đối tác tin cậy cung cấp những sản phẩm, dịch vụ thiết thực cho doanh nghiệp của mình, được chăm sóc ở đẳng cấp thương gia khi tận hưởng các dịch vụ đi lại, mua sắm. Kết nối đến mạng lưới doanh nghiệp uy tín và hiệu quả. Economic Yes card giúp chủ thẻ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng hằng năm khi mua sắm, ăn uống, nghỉ dưỡng, giải trí, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hay mua các vật dụng gia đình đang cần thiết… Yes Student card thế giới giảm giá sốc dành cho sinh viên, học sinh săn các hàng giảm giá như mua laptop, sách vở, đồ dùng học tập…

Cũng theo bà Thủy, điểm khác biệt của Smart World là xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ và yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện, dần loại bỏ những địa điểm không uy tín ra khỏi hệ thống Yes. Ngoài ra, công ty còn cung cấp cho doanh nghiệp phần mềm và giải pháp về quản lý thẻ khách hàng, tích điểm, thanh toán…

TUYẾT TRẦN