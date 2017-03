Tiền thuê đất liên tục tăng cao

Nhưng từ 2011 đến 2014, giá thuê đất liên tục tăng, thông thường tăng ít nhất hai lần so với năm trước mặc dù đã có chính sách miễn giảm.

Bà Lê Thanh Hải, Viện Phát triển DN, cho biết như trên tại hội thảo “Quyền sở hữu tài sản và Phát triển DN”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với World Bank Group tổ chức ngày 25-6.

Theo bà Hải, hiện nay các DN phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai bao gồm: tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác từ đất đai.

Thông tin từ một số DN cũng cho biết tại Hải Phòng, tiền thuê đất năm 2015 tăng 2-4,5 lần so với năm 2014. Tại Hà Nội, tiền thuê đất tăng từ 5,16 lần lên tối đa 24,78 lần... Nguyên nhân do năm 2015 các giải pháp tháo gỡ vấn đề tiền thuê đất tăng cao đã hết hiệu lực nên tiền thuê đất tiếp tục tăng ít nhất hai lần, thậm chí là sáu hoặc bảy lần so với năm 2014.

Cũng tại hội thảo trên, TS Phạm Duy Nghĩa nêu thực trạng một bộ phận tư nhân giàu lên rất nhanh nhờ có quan hệ tốt với chính quyền, trở thành “sân sau”. Còn một bộ phận tư nhân khác teo tóp đi, từ vừa xuống nhỏ và siêu nhỏ.

Đối với khu vực DN nhà nước, hình thức sở hữu không rõ ràng dẫn đến việc nhiều người kiếm được lợi từ khối DN nhà nước; khối tài sản công được chuyển cho tư nhân dưới các hình thức như xã hội hóa, công tư hợp doanh… “Điều này khá nguy hiểm” - TS Nghĩa cảnh báo.

CHÂN LUẬN