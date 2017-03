Tiếp tục cấp phép nhập khẩu vàng

VnExpress.net

Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji Đỗ Minh Phú xác nhận thông tin này vớisáng nay. Ông cho biết Doji đã được thông báo cấp phép từ chiều qua, thời gian thực hiện kéo dài từ 24/11 đến hết tháng 12.

Tổng công ty Vàng bạc Ngân hàng Nông nghiệp cũng được cấp quota đợt này. Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Trúc cho biết ngay tối qua đã cho nhập một phần ba số vàng được cấp phép. Phần còn lại sẽ nhập dần dần từ nay đến cuối tháng 12 khi chọn được giá tốt.

Cùng được cấp phép đợt này còn có một số ngân hàng cổ phần. Các đơn vị không tiết lộ cụ thể lượng quota được cấp, chỉ cho biết nhiều hơn các đợt trước và lượng cấp cho các ngân hàng cổ phần nhỉnh hơn doanh nghiệp.

Đây là thứ 4 trong năm nay và là lần thứ 3 trong vòng hơn hai tháng qua Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp phép nhập khẩu vàng miếng. Khác với các lần trước, quyết định mở quota thường được đưa ra khi thị trường lên cơn sốt đỉnh điểm và có yêu cầu cấp thiết của các ngân hàng, lần này tình hình yên ắng hơn sau 2 lần liên tiếp thị trường được bổ sung nguồn cung.

Tổng giám đốc Doji Đỗ Minh Phú đánh giá cao sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước lần này, giúp thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa giá thế giới và trong nước vốn đang vênh tới 700.000-800.000 đồng một lượng hiện nay. Theo ông quyết định cấp phép đưa ra lúc này hợp lý, cho khoảng thời gian dài để doanh nghiệp chủ động chọn lựa thời điểm thích hợp. Các doanh nghiệp cũng đang được hỗ trợ bởi chính sách thuế mới, từ 12/11 thuế suất nhập khẩu vàng chỉ còn 0% thay vì 1%.

"Tuy nhiên, tính toán sao để nhập với giá tốt lúc này không phải là bài toán đơn giản với doanh nghiệp", ông Phú thừa nhận. Theo phân tích của ông, theo chu kỳ sau tháng 12 nhu cầu vàng vật chất trên thế giới bắt đầu giảm do đã qua mùa lễ hội, các đầu mối kinh doanh đã nhập đủ nguồn nguyên liệu cần thiết. Vì thế giá vàng có khả năng đi xuống.

Song theo ông Phú, không loại trừ thị trường năm nay diễn biến khác quy luật, bởi có nhiều nhân tố đang hỗ trợ cho giá tăng như cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu và sự bất ổn chính trị tại bán đảo Triều Tiên.

Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng Agribank Nguyễn Thanh Trúc dự báo giá trong nước những tháng cuối năm khó xuống thấp, một phần vì tỷ giá vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Sáng nay, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do đạt mức 21.300 đồng, tăng 40 đồng so với hôm qua và vênh 1.800 đồng so với mức niêm yết của các ngân hàng.

Trên diễn đàn Quốc hội tuần này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết cho nhập khẩu vàng là một giải pháp ổn định tâm lý, qua đó bình ổn giá vàng. Ông thừa nhận lượng vàng nhập khẩu tăng mạnh trong 7 năm gần đây và tính chung 12 năm kể từ 1998, Việt Nam nhập siêu 71 tấn vàng.

Theo Song Linh (VNE)