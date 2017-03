Tiếp tục đề xuất giảm thuế xuất khẩu và tăng giá bán than

Bộ Công thương mới đây vừa đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ cho phép được điều chỉnh giá than bán cho điện kể từ ngày 1/9/2012 tăng lên bằng 70% phần chênh lệch giá thành năm 2011 đã kiểm toán và trong quý 4/2012 được bằng giá thành năm 2011 đã được kiểm toán.



Còn sang năm 2013, cũng theo đề xuất của Bộ này, giá than bán cho điện sẽ theo cơ chế giá thị trường, bằng giá bán cho các hộ khác ở thị trường trong nước.



Đồng thời, Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu than đá xuống mức 10% để tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) trong điều kiện hiện nay.



Trước đó, hồi cuối tháng 7, Vinacomin cũng đã văn bản "kêu khó" lên người đứng đầu Chính phủ, xin giảm thuế suất xuất khẩu xuống còn một nửa. Theo đó, Tập đoàn này cho rằng, với giá than xuất khẩu giảm so với đầu năm đã làm doanh thu Vinacomin giảm khoảng 4.000 tỉ đồng. Do vậy, Tập đoàn này cho biết, dự kiến, năm 2012 này, Tập đoàn sẽ không có lợi nhuận.



Tại văn bản này, Vinacomin cho rằng, mức thuế xuất khẩu than áp 20% hiện nay là quá cao trong khi giá than thế giới giảm mạnh, từ 25-40% so cuối năm 2011. Sau khi trừ thuế xuất khẩu, Tập đoàn cho rằng sẽ không bù đắp được chi phí, nên không thể tăng xuất khẩu được mà đang giảm dần. "Khi đó, Nhà nước cũng không thu được thuế vì không xuất khẩu được than".



Ngoài ra, theo Vinacomin, tuy đã được điều chỉnh tăng giá bán than cho điện 10-11,5% kể từ ngày 1/7/2012 với tổng số tiền tăng mới gần 300 tỷ đồng tính tới cuối năm 2012, nhưng tổng số tiền tăng giá than bán cho điện năm 2012 vẫn thấp hơn giá thành khoảng 8.500 tỷ đồng.



Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn là một trong những "con nợ khó đòi" của Vinacomin. Tình hình trở nên căng thẳng khi Vinacomin đưa ra thông báo hôm 3/8, cho biết kiên quyết không bán than cho những đơn vị không có cam kết và chưa trả nợ quá 10 ngày khi than xuất bến. Đối với các đơn vị có cam kết, thời gian cũng không quá một tháng rưỡi.



Trong số tổng công nợ trên 2.000 tỉ đồng của các đơn vị đối với Vinacomin hãy đang còn "treo" lại thì nợ của EVN chiếm tới một nửa.



