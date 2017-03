Tiếp tục niêm phong phân bón ‘Made in USA’

Trước đó, Công ty Thuận Phong đã có văn bản đề nghị mở niêm phong kho chứa thành phẩm, giải tỏa hàng hóa không vi phạm.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai cho rằng Công ty Thuận Phong đã có hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh phân bón trái phép (không có giấy phép sản xuất phân bón) tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bên cạnh đó, theo kết quả giám định mẫu phân bón của Công ty Thuận Phong thì có 19/29 mẫu vi phạm không đạt chất lượng (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin).

Ngoài ra, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tra đang tiếp tục làm rõ việc Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón tại địa chỉ nêu trên nhưng lại ghi “Made in USA”. Do vậy, Ban 389 Đồng Nai tiếp tục niêm phong kho chứa sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong để tiếp tục xác minh xử lý.

