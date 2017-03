Tiếp tục sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ dịp tết

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là chi lương, thưởng trong dịp tết; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) hoạt động an toàn, thông suốt; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp tết; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ.

“Cùng với đó chủ động có các giải pháp phù hợp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tỉ giá và thị trường vàng; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ, lẻ trái phép” - chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.