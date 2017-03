Tiểu thương cam kết không dùng chất cấm

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm do TP phát động, ban quản lý chợ phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn, phổ biến cho các tiểu thương kiến thức, quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt các tiểu thương đã ký cam kết chịu trách nhiệm đối với các loại sản phẩm do mình kinh doanh. Đồng thời thực phẩm kinh doanh phải được kiểm tra, kiểm duyệt về an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc. Không thu gom hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ. Không sử dụng các chất cấm để bảo quản thực phẩm…

Bà Thanh cho biết thêm, hiện nay riêng với thực phẩm tươi sống, lượng hàng nhập chợ trên 10 tấn/ngày, trứng gia cầm khoảng 20.000 quả/ngày…