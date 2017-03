Tiêu Việt sẽ khốn đốn?

Nông dân trữ tiêu chờ giá lên Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), cho biết hiện giá tiêu đã xuống dưới 100.000 đồng/kg. Nguyên nhân là đang vào chính vụ thu hoạch tiêu, sản lượng lớn nên giá giảm. Lý do nữa là nguồn cung tiêu đang quá lớn do diện tích trồng tiêu tự phát tăng lên hằng năm trong khi cầu lại không thay đổi. Bây giờ, thông tin Ấn Độ tạm ngưng nhập tiêu sẽ ít nhiều tạo cơ hội cho thương lái ép giá mua xuống. Tuy nhiên, ông Bính cũng cho hay nông dân trồng tiêu rất nhiều kinh nghiệm đối phó với thương lái. Họ có thể trữ hàng không bán ra khi giá thấp, đồng thời chủ động lập các nhóm, hợp tác xã, như Gia Lai còn có hiệp hội riêng, để chống lại việc bị thương lái ép giá. ______________________________ 11.000 tấn tiêu các loại của VN đã được Ấn Độ nhập khẩu trong năm 2016 với trị giá trên 84 triệu USD, tăng 36% về lượng và 11% về giá trị so với năm 2015. Năm 2016, Ấn Độ nhập khẩu gần 45.800 tấn cà phê các loại của VN với trị giá hơn 79 triệu USD, tăng 67% về lượng và tăng 63% về giá trị so với năm 2015. (Theo số liệu của hải quan Việt Nam năm 2016) Để bảo vệ các mặt hàng trong nước, các nước nhập khẩu thường dựng lên các hàng rào kỹ thuật. Ở đây chưa thể nói Ấn Độ có “trả đũa thương mại” hay không nhưng việc VN tạm ngưng nhập một số nông sản có thể là cái cớ để nước này tạo ra hàng rào ngăn cản nông sản VN. Ông NGUYỄN HỒNG SƠN, Cục trưởng Cục Trồng trọt,

Bộ NN&PTNT Lượng tiêu cung cấp cho thị trường Ấn Độ chiếm 10% sản lượng xuất khẩu. Vì thế, thông tin Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu tiêu VN sẽ khiến một số doanh nghiệp phải tính toán lại kế hoạch thu mua xuất khẩu, đẩy mạnh xuất sang các thị trường khác. Hiện tại chúng tôi đang liên lạc với phía nhà nhập khẩu Ấn Độ, nghe ngóng tình hình rồi mới tính xuất khẩu hay không. Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu tiêu tại TP.HCM