Đang đi sắm Tết cho gia đình, chị Hương, sống ở Đinh Lễ, Hà Nội nhận được tin nhắn mời xem dự đoán về công việc, gia đình, sức khỏe năm 2012... bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài 87xx. Biết đó là tin rác, chị Hương đọc lướt qua rồi cất máy. Song chỉ trong vòng hơn một giờ, chị nhận được tới 3 lần với nội dung tương tự từ các đầu số khác nhau.



"Tết nào cũng vậy, cứ đến những ngày cuối năm, những tin nhắn kiểu đó lại ồ ạt được gửi về máy, để chuông thì kêu điếc tai, mở ra toàn nội dung không đâu, để im lặng lại nhỡ việc của mình. Bộ nhớ thì nhanh đầy, mất công, mất thời gian ngồi xóa", chị Hương than phiền.







Tin nhắn dụ bói toán bùng phát dịp cuối năm khiến nhiều thuê bao di động bức xúc. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Hồng Anh - Xuân Ngọc (VNE)



Chưa hết bực mình về tin rác lô đề, Loan, sinh viên trường đại học Xây Dựng Hà Nội lại tiếp tục nhận được những tin nhắn dụ bói toán về năm 2012. Trong đó, không ít tin còn có ngụ ý hăm dọa khiến Loan cũng thoáng chút lo lắng, bán tín bán nghi. Cô kể, tổng đài 80xx gửi với nội dung: Xuất hành hướng nào để tránh gặp tai nạn giao thông? Chọn tuổi gì xông nhà mới không lo mất của? Hay Tháng của mật, bạn có bị mất cắp?...Mặc dù không tin lắm nhưng "cẩn tắc vô áy náy" nên cô đành nhắn lại xem thử kết quả ra sao. Song tin nhắn Loan nhận được chỉ toàn những lời phán chung chung mà nghe ra ai cũng thấy mình trong đó, tài khoản chính thì bị trừ 15.000 đồng. “Gia chủ tuổi Thân, không nên chọn những người tuổi Dần, Tỵ, Hợi xông đất hay tuổi của bạn xuất hành hướng Đông Nam, giờ Dậu là đại cát đại lợi, những điều đó chẳng cần dế phán, mình cũng biết là tứ hành xung. Mà không lẽ, ai tuổi Thân cũng như nhau”, Loan phàn nàn.Lãnh đạo một mạng di động lớn cho biết thời gian gần đây, tổng đài chăm sóc khách hàng của hãng nhận được khá nhiều phản ánh liên quan đến tình trạng tin nhắn rác, mời chào bói toán, dự đoán vận mệnh, xuất hành đầu năm. Bản thân ông cũng không ít lần bị làm phiền với những mẩu tin như vậy. Thế nhưng, do các tin này được gửi tới từ thuê bao cá nhân, phổ biến phát tán từ phần mềm trên mạng. Do vậy, việc xử lý dứt điểm tình trạng trên là rất khó khăn. "Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ biết khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng để tránh mất tiền oan", vị lãnh đạo này cho biết.Lãnh đạo một công ty dịch vụ nội dung tiết lộ hiện nay loại hình còn thu hút người dùng di động và mang lại lợi nhuận là bói toán, lô đề và tư vấn giới tính. Đây chính là lý do tin nhắn rác vẫn tồn tại và có đất sống, bất chấp các quy định về xử phạt.Lý giải về chuyện tin nhắn bói toán bùng phát cuối năm, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh nội dung có đầu số 8xxx chia sẻ điều này xuất phát từ quan niệm về tâm linh của người Việt. Ai cũng mong năm mới mọi việc suôn sẻ nên họ thường xem ngày giờ xuất hành, chọn tuổi để xông đất, chọn người xông nhà. Đây chính là cơ hội tốt để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tăng doanh thu trong bối cảnh khốn khó.Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải nhắn tin cho tất cả các thuê bao của mình trước ngày 9/1/2012 với nội dung "Để tránh bị lừa đảo, mất tiền ngoài ý muốn, khi sử dụng các dịch vụ qua tin nhắn SMS, đề nghị quý khách tìm hiểu kỹ về giá cước và dịch vụ". Tuy nhiên, đến nay vẫn rất nhiều khách hàng viễn thông chưa nhận được thông báo này từ nhà mạng.Trong công văn ngăn chặn vấn nạn tin nhắn rác của Bộ cũng nêu rõ, đối với chương trình trò chơi, tỷ giá ngân hàng, thể thao có tính phí thì phải thông tin cảnh báo cước và cho phép người sử dụng xác nhận đồng ý, không đồng ý trước khi tải dịch vụ. Việc quảng cáo có nội dung lập lờ, không rõ ràng, hoặc dụ dỗ người sử dụng, phát tán tin nhắn rác có thể bị đình chỉ cung cấp dịch vụ.