Tin tưởng đối tác, tiểu thương bị lừa hàng chục tỷ đồng

Rất đông tiểu thương chợ Tân Bình kéo đến cơ quan công an để tố cáo việc bị bà H. lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 7/7, gần 40 tiểu thương là những người buôn bán vải sỉ, quần áo may sẵn tại chợ Tân Bình đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến công an phường 8 (quận Tân Bình) về việc bị bà Đỗ Thị Mỹ H. (31 tuổi ngụ phường 4, quận Tân Bình) mua một số lượng lớn hàng hóa trong thời gian dài nhưng không trả nợ. Theo thống kê sơ bộ, tổng số tiền mà bà H. mua hàng hóa của tiểu thương vào khoảng trên 20 tỷ đồng.Ông Trường Sỹ Mạnh (ngụ phường 5, quận Tân Bình) kể, bà H. từng là mối hàng của ông Sỹ, đầu năm 2013, bà H. đến gặp vợ chồng ông đặt mua hàng với tổng số tiền gần 400 triệu đồng nhưng bà H. chỉ mới trả ông 40 triệu đồng. Tiếp đến, bà đề nghị ông góp tiền mua một kiện hàng vải jean ở Hà Nội và ông Mạnh đã đưa cho bà 1,2 tỉ đồng để mua hàng. Tuy nhiên, bà H. giữ toàn bộ số hàng rồi sang lại cho người khác mà không trả tiền cho ông Mạnh.Nhiều lần ông Mạnh đòi tiền nhưng bà H. tránh mặt, nghi ngờ bị bà H. lừa đảo nên ông Mạnh đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận Tân Bình, cơ quan này đã hướng dẫn ông Mạnh kiện ra tòa để được giải quyết. Lúc này, bà H. Mới xuất hiện, hẹn gặp vợ chồng ông Mạnh để viết giấy nhận số nợ.Tiểu thương Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi) bức xúc, do chồng chị và chồng H. là bạn lại được người này “tuyên bố” sẽ bảo lãnh cho bà H. mua hàng của chị Hằng, nếu có gì thì sẽ bán mấy ngôi nhà để trả nợ. Tin tưởng, từ tháng 6/2012, chị Hằng giao cho H. tổng cộng 14 đợt hàng áo khoác với giá tiền trên 2 tỷ đồng. Số tiền nợ này H. trả cho chị Hằng được hơn 1,2 tỷ, số tiền còn lại mấy tháng nay chị Hằng đòi nhưng H. liện tục lẩn tránh. Điều đáng nói, khi chị Hằng đòi nợ và nói sẽ thưa kiện thì H. còn ngang nhiên thách thức “đi mà kiện, tôi đang cầu những người đó kiện đó” – Chị Hằng kể.Nhiều tiểu thương cho biết, “chiêu” của H. là trước khi mua hàng H. thường giới thiệu mình có 4 - 5 căn nhà bề thế để tạo niềm tin. Khi mọi chuyện bể ra, mọi người đi tìm thì được biết những căn nhà trên là do H. thuê. Đến ngôi nhà chính của H. trên đường Nguyễn Văn Mai (phường 4, quận Tân Bình) thì người dân phát hiện trước nhà có gắn camera quan sát, cho nên dù đứng đợi H. cả ngày trước cổng cũng không gặp được.Ngoài những người làm ăn gần đây với H. tố cáo, còn cả những người đã từng “hợp tác” với H. từ gần chục năm trước đó. Bà Bùi Thì Gành (ngụ Tân Bình) cho biết, năm 2006 - 2007 bà Gành có làm ăn chung với H. nhưng sau đó không làm nữa. Khoảng tháng 3/2013, H. quay lại tìm bà Gành và ý định muốn làm ăn tiếp. Vì là mối làm ăn cũ nên bà Gành đồng ý giao lô hàng quần áo may sẵn với giá hơn 400 triệu đồng, H. trả trước 100 triệu đồng. Nhiều tháng trời không thấy H. trả tiền, bà Gành hết gọi điện nhắn tin thì bị H. thách thức bà đi kiện. Bà Gành cùng chồng đến nhà của H. để đòi nợ thì một đối tượng từ trong nhà cầm dao chạy ra truy đuổi, hai vợ chồng bà Gành phải tháo chạy không dám đến nhà H. đòi nợ nữa.Cùng cảnh ngộ như bà Gành, ông Mạnh, nhiều chủ nợ khác đứng ngồi không yên mấy tháng nay vì bà H. mua hàng rồi thiếu nợ chưa trả. Các chủ nợ đều cho biết ngoài căn nhà ở phường 8 (quận Tân Bình), bà H. còn yêu cầu họ giao hàng tại các nhà khác bà này thuê tại phường 2, phường 12, phường 13 (quận Tân Bình) nhưng sau đó bà H. tránh mặt, không nghe điện thoại…Sau nhiều lần và tìm đủ mọi cách đòi nợ nhưng bất thành, tối 6/7, các tiểu thương chọ Tân Bình vô tình phát hiện H. xuất hiện nên bao vây, “áp giải” H. về công an phường 8 (quận Tân Bình) để làm rõ. Bước đầu, công an địa phương đã tiếp nhận đơn tố cáo của các tiểu thương, lập hồ sơ chuyển lên công an quân Tân Bình. Tuy nhiên, do các chứng cứ chưa rõ ràng và những vụ vay nợ trên thuộc về dân sự nên công an phường 8 đã cho người nhà bảo lãnh bà H. về chờ củng cố hồ sơ làm rõ.