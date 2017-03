TKV lại đề xuất tăng giá bán than cho điện

Trong báo cáo gửi Bộ Công thương, TKV đã có đợt tăng giá bán than cho ngành điện hồi đầu năm. Tuy nhiên, sau khi điều chính, mức này vẫn chỉ bằng 36-40% giá than xuất khẩu cùng chất lượng.

Vì vậy, để từng bước thực hiện giá than cho điện theo cơ chế thị trường, TKV cho rằng, năm 2011 cần xem xét điều chỉnh giá than trong cơ cấu giá bán điện cho phù hợp.

Theo đánh giá của Hiệp hội năng lượng Việt Nam, ngành than đang chịu sức ép lớn về giá thành sản xuất do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, khai thác than ngày càng xuống sâu, khảo sát, chi phí thăm dò, nhiên liệu cho sản xuất than và lương công nhân ngày càng cao, tỷ giá ngoại tệ ngày một tăng...

Trong khi đó, giá than bán trong nước hiện thấp hơn rất nhiều so với giá than xuất khẩu. Giá than bán cho điện, mặc dù đã được điều chỉnh tăng từ 1/3, nhưng chỉ bằng 54-59% giá bán cho các hộ khác trong nước và bằng 36- 40% giá xuất khẩu than cùng chủng loại.

Giá than bán cho các ngành giấy, phân bón, xi măng đã được điều chỉnh theo nguyên tắc bằng 90% giá xuất khẩu cùng thời điểm. Tuy nhiên, từ 1/1/2010 do giá xuất khẩu tăng và tỷ giá tăng nên than bán cho các hộ này hiện nay chỉ bằng 60% giá xuất khẩu có cùng chất lượng.

Theo Bách Hợp (VNE)