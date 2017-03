Tôm chiếm gần 40% giá trị xuất khẩu thủy sản

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 7, xuất khẩu thủy sản đạt gần 600 triệu USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, một số thị trường vẫn đạt tăng trưởng tốt như Mỹ, Nga, Mexico, Trung Quốc và Hồng Kong... Lũy kế 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu các loại thủy sản đạt 3,5 tỷ USD, tăng 2% so với 2012.



Mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất vẫn là tôm với giá trị đạt 291 triệu USD, tăng hơn 45 % so với cùng kỳ. Còn so với tháng 6, con số này tăng trưởng gần 22%. 7 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này đạt 1,4 triệu USD, chiếm gần 40% tổng giá trị toàn ngành.



Tính chung tất cả các mặt hàng, so với 7 tháng đầu năm 2012, duy nhất giá trị xuất khẩu tôm là tăng trưởng gần 15%. Còn lại, các loại cá tra, cá ngừ, cua, ghẹ... đều giảm, trong đó mạnh nhất là nhuyễn thể.



Liên quan đến mặt hàng tôm, gần đây, Bộ Thương mại Mỹ vừa ra phán quyết cuối cùng về đánh thuế chống trợ giá đối với tôm nhập khẩu vào thị trường nước này. Nếu phán quyết này được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) tại cuộc họp vào tháng 9 tới, thì tôm Việt sẽ phải gánh 2 mức thuế khi vào thị trường này.



Trong tháng 7, Minh Phú vẫn là doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất với 188 triệu USD, chiếm gần 5,4% toàn ngành. Những đơn vị khác, giá trị đều đạt dưới 100 triệu USD.





Theo Ngọc Minh (VNE)