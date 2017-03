Tôm vẫn là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực

Đóng gói sản phẩm tôm xuất khẩu tại công ty. (Ảnh: Minh Đông/TTXVN)

Nhật Bản đang là thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam, chiếm 26,9% tổng kim ngạch; tiếp đó là thị trường Mỹ với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 150 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.Bên cạnh đó, châu Á cũng nổi lên như là một thị trường đầy hứa hẹn cho tôm Việt Nam. Thị trường Australia cũng đang trở thành một điểm sáng khi có mức tăng trưởng ấn tượng nhất, tăng 70% và vượt qua Canada để trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 6 của Việt Nam.Các chuyên gia ngành thủy sản cho biết, ngoài những thị trường châu Á đang tăng trưởng mạnh, tình hình xuất khẩu tôm sang EU vẫn không mấy khả quan, không chỉ vì tác động của khủng hoảng nợ công ở châu Âu mà còn vì những rào cản phi thuế của các thị trường này.Ba nước tiêu thụ tôm chính của Việt Nam trong khối EU là Đức, Anh, Pháp đồng loạt giảm mạnh nhập khẩu tôm Việt Nam khiến tổng lượng xuất khẩu tôm sang thị trường này giảm mạnh. Cụ thể, Đức giảm 26,4%, Hà Lan giảm 10,9%, Italia giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2011.Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, thời gian qua, phía EU đã đưa ra những yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh và chất lượng sản phẩm rất cao nên không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được.Mặc dù, EU đã công nhận Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Nafiqad) đủ tiêu chuẩn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất vào EU. Tuy nhiên, nếu một lô hàng thủy sản nào đó bị phía EU kiểm tra nhưng không đạt tiêu chuẩn thì ngay lập tức sẽ bị trả về.Sau một thời gian dài rớt giá mạnh, hiện giá tôm sú nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã quay đầu tăng trở lại do nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp tăng lên.Hiện, tôm sú loại 20 con/kg có giá 190.000-195.000 đồng/kg; loại 30 con/kg có giá 135.000-140.000 đồng/kg, tăng trung bình từ 3.000-5.000 đồng/kg so với mức giá đầu tuần trước, nhưng vẫn còn thấp hơn từ 30.000-50.000 đồng/kg so với mức giá kỷ lục từng đạt được trong vụ tôm năm ngoái.