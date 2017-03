Tour Tết Dương lịch: Lại đổ ra nước ngoài vì rẻ

Trong khi đó, sau hơn 1 tháng kiến nghị, nhóm kích cầu du lịch nội địa TP.HCM đang rất sốt ruột vì vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines về việc có tiếp tục khuyến mãi một số đường bay trong nước ít nhất tới giữa năm 2010.

Nam sôi động nhẹ, Bắc im lìm

Mặc dù TP.HCM là thị trường du lịch sôi động nhất cả nước, thế nhưng Trưởng phòng du lịch trong nước Nguyễn Ngọc An (Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định) vẫn không vui lắm vì lượng khách dịp Tết Dương lịch chỉ tăng gần 20% so với năm ngoái. Tour Đà Lạt “nóng” nhất do có Festival Hoa khiến khách sạn ở đây cũng tăng 20% - 30% giá so với ngày thường.

Ông Cao Xuân Thắng, Trưởng phòng nội địa của Công ty Du lịch Thanh niên xung phong cho biết đã có gần 300 khách (tăng trên 20%) đăng ký, chủ yếu dồn vào các chương trình nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết. Trong đó chỉ có hơn 80 khách mua tour Hành trình di sản miền Trung và miền Bắc đi máy bay với giá trọn gói tăng 11% - 15% so với thông thường.



Tại Hà Nội, Phó giám đốc Trung tâm lữ hành quốc tế Hanoi Redtours Nguyễn Công Hoan than phiền: “Cuối tháng 12 mọi năm, chúng tôi đón rất nhiều khách Việt kiều, hội nghị, trăng mật, nhưng năm nay giảm quá mạnh. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp mua tour sang nước ngoài tổ chức tổng kết vì giá rẻ hơn trong nước”.



Bắt đầu từ tháng 1-2010, Vietnam Airlines ngừng khuyến mãi các đường bay nội địa cho khách du lịch trong nước mua tour trọn gói. Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế hệ trẻ Trần Thế Dũng rất lo ngại cho thị trường năm 2010: “Giá tour sử dụng máy bay từ TP.HCM đi Hà Nội sẽ quay về mức 8,1 triệu đồng thay vì 5,2 triệu như hiện nay sẽ khiến du khách lại đổ ra nước ngoài như đầu năm 2009 trở về trước”.

Xuất ngoại mua sắm, đón năm mới

Hanoi Redtours đã có khoảng 500 khách (chủ yếu là thanh niên, trung niên) tăng 20% so với năm ngoái đi du lịch các nước châu Á và châu Âu. Trong đó, các tour đắt tiền đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Âu gần 150 khách tham gia, tăng tới 15%. Riêng giá tour đi Trung Quốc, Đông Nam Á chỉ tăng nhẹ 10 - 40 USD/khách so với thông thường do hàng không tăng giá vé và lữ hành tổ chức thêm tiệc đón giao thừa. Trừ ở Hồng Công, khách sạn tại những điểm đến trên cũng không tăng giá dù Tết Dương lịch đón rất đông khách du lịch. Nhiều nhóm bạn bè còn sử dụng nốt ngày nghỉ phép để sang Thái Lan, Hồng Công, Malaysia mua sắm.

Giám đốc Công ty TransViet Nguyễn Mạnh Cương cho biết, khách xuất ngoại tăng mạnh còn do tại nhiều nước tổ chức lễ hội đón năm mới rất hoành tráng. “Từ đầu tháng sau, nhờ hàng không nước ngoài khuyến mãi, giá tour trọn gói đi Ma Cao 4 ngày 3 đêm chỉ còn 309 USD/khách, Thái Lan, Malaysia cũng đang ráo riết khuyến mãi nhằm thu hút khách Việt”, ông Cương nhấn mạnh.

Nhiều công ty lữ hành đều nhận xét khách đặt tour đi nước ngoài trong dịp Tết Âm lịch 2010 khá sớm với số lượng đông hơn năm ngoái. Trung tâm Du lịch quốc tế Ngôi sao mới đã có gần 200 khách mua tour đi Thái Lan, Hồng Công, Trung Quốc, Hàn Quốc. Còn Hanoi Redtour đặt kế hoạch phục vụ 600 khách.

Trong khi đó, ông Trần Thế Dũng phàn nàn chưa dám báo giá tour trong nước sử dụng máy bay dịp Tết Canh Dần 2010 vì không rõ Vietnam Airlines còn khuyến mãi không. Một số khách sạn tham gia Ấn tượng Việt Nam cũng tuyên bố tăng giá phòng khoảng 15% từ đầu năm 2010.

Theo TIẾN NGÂN (báo Thanh Tra)