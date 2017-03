Toyota Việt Nam "ra tay" sửa xe nhập lỗi miễn phí

Theo đó, khách hàng sở hữu xe Toyota nhập khẩu không chính hãng có thể liên hệ với các đại lý của liên doanh này để kiểm tra và sửa chữa miễn phí lỗi chân ga.

Để tiết kiệm thời gian, khách hàng có thể tự xem số VIN (một dãy gồm 17 ký tự, thường nằm ở dưới cần gạt nước, cạnh cửa...) và gọi điện thông báo cho đại lý gần nhất. Đại lý đó sẽ kiểm tra và cho biết xe có nằm trong diện triệu hồi hay không. Nếu khách hàng không tìm được số VIN, khách hàng sẽ đặt lịch để mang xe tới xưởng kiểm tra.

Nếu xe nằm trong diện triệu hồi (có trang bị chân ga CTS), đại lý sẽ tiến hành sửa theo khuyến cáo của Toyota toàn cầu bằng cách đưa một miếng đệm nhỏ vào lót chân ga CTS nhằm ngăn cản hiện tượng kẹt. Với những chiếc xe đã trang bị chân Denso thì xe không nằm trong diện phải sửa chữa.

Ảnh minh họa

Với nhiều người, động thái này được cho là phản ứng khá chậm của Toyota Việt Nam bởi nó diễn ra hơn 2 tháng sau khi Mỹ tiến hành thu hồi hơn 8 triệu xe vì lỗi chân ga.

Tuy nhiên, về phần minh, Toyota Việt Nam lý giải rằng cần phải có thời gian chuẩn bị đầy đủ (đào tạo kỹ thuật, nhập phụ tùng thay thế…) mới chính thức hỗ trợ các chủ xe nhập khẩu trong diện bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Toyota cũng từng khẳng định không có số liệu về số lượng cũng như thông tin cụ thể về các xe Toyota nhập khẩu không chính thức thuộc diện bị ảnh hưởng bởi các dòng xe này được đưa về Việt Nam theo nhiều nguồn không chính thức, thông qua nhiều đại lý thứ cấp.

Theo công bố của tập đoàn Toyota, lượng xe thu hồi do lỗi chân ga tập trung chủ yếu ở thị trường Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc. Xe lỗi là do sử dụng chân ga CTS trong khi xe sản xuất tại Việt Nam được trang bị chân ga Denso do Denso Việt Nam sản xuất.

Cho đến này, Toyota đã thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn cầu do lỗi chân ga. Các mẫu xe bị thu hồi bao gồm: Avalon 2005- 2010; Camry và Tundra2007-2010 ; Corolla 2009-2010, Matrix và RAV4, Sequoia 2008-2010 và Highlander 2010.

Theo Khánh Hòa (VTC News)