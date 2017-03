TP. HCM: Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường xuất khẩu mới

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: BM

UBND TP. HCM đã chỉ đạo các sở - ngành chức năng tập trung khai thác tối đa thị trường trong nước, củng cố và phát triển hệ thống phân phối hàng hóa đến vùng sâu, vùng xa; giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống và đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường xuất khẩu mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, tạo điều kiện đưa sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp vào các kênh, hệ thống phân phối.

Ông Thái Văn Rê - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong 4 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 211.414 tỷ đồng (tăng 10,7% so với cùng kỳ), tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 9,3 tỷ USD (giảm 3,4% so cùng kỳ, chủ yếu do kim ngạch xuất dầu thô giảm). Bù vào đó, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp tăng 12,2% đóng góp đáng kể (69,4%) vào kết quả xuất khẩu của TP nếu không tính dầu thô.

Đặc biệt, TP.HCM đã tăng lên hàng thứ 4 (cao nhất từ trước đến nay) trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh các tỉnh thành cả nước, cho thấy những chuyển biến tích cực trong kinh tế và cải cách thể chế của TP.