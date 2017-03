TP HCM kiến nghị lập công ty mua bán nợ xấu ngân hàng

Trong bản báo cáo dành cho cuộc họp với đoàn Đại biểu Quốc hội, cơ quan này, cho rằng, đây sẽ là động thái nhằm tháo gỡ khó khăn nợ xấu đang gia tăng tại các nhà băng, đồng thời giúp các doanh nghiệp có điều kiện để quan hệ tín dụng với ngân hàng.







Bảng phân tích nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP HCM. Ảnh: Lệ Chi

Báo cáo cho biết, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 30/4 đạt gần 760.000 tỷ đồng, tăng 0,74% so với tháng 3, tăng 2,27% so với cùng kỳ nhưng sụt giảm 0,64% nếu so với cuối năm 2011 (trong khi tổng huy động đạt 898.000 tỷ đồng, tăng 0,52%).Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho rằng, dư nợ tín dụng giảm là do những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gắn liền với tốc độ tăng trưởng 4 tháng đầu năm thấp, hàng tồn kho cao... Tất cả yếu tố đó tạo ra những khó khăn nhất định cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn vay.Cơ quan này cho hay, một nguyên nhân khác là khó khăn từ thị trường bất động sản tiếp tục tác động trực tiếp đến quan hệ tín dụng ngân hàng - khách hàng và tốc độ tăng trưởng tín dụng.Ngoài ra, hiệu ứng chung từ cơ chế chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát thời gian qua đã tác động đến nền kinh tế, hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp trong những tháng đầu năm.Những khó khăn trên không những ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng mà còn làm cho nợ xấu có xu hướng tăng cao trong 4 tháng đầu năm. Theo đó, đến 30/4, nợ xấu trên địa bàn là 5,3% tổng dư nợ (tỷ lệ này cuối năm 2011 là 4,3%).Trong đó, những khoản nợ xấu liên quan đến bất động sản rất khó xử lý, do thị trường này đang bị đóng băng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng mà còn tác động đến quá trình luân chuyển vốn trong toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh.