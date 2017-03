TP. HCM phát hiện hàng ngàn lít xăng không hóa đơn

Hai công ty xăng dầu bị kiểm tra có địa chỉ tại số 234/3 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Và một trong hai công ty trên không có giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh và cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.



Cục Quản lý thị trường đã lấy mẫu DO, FO để kiểm định và niêm phong toàn bộ hàng hóa trên chờ xử lý.



Bên cạnh đó, thực hiện tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, Cục Quản lý thị trường đã phát hiện và kiểm tra tám cửa hàng ngưng bán xăng dầu; thực tế đo kiểm bồn chứa đã hết xăng, chờ nhập hàng và do đơn vị cung cấp chậm giao hàng. Trong đó, phát hiện một số cây xăng trước đây đã ngưng bán hàng trong đợt tăng giá ngày 13/8 và đợt này lại tiếp tục ngưng bán, bảy cây xăng còn lại chỉ mới ngưng bán hàng trong đợt này.



Riêng đại diện lực lượng Quản lý thị trường huyện Củ Chi cho biết họ đang tiếp tục khảo sát, kiểm tra và xác minh một địa điểm nấu dầu lậu nằm sâu trong rừng tràm thuộc ấp Tâm Tân, xã Tân An Hội.



Trước đó, đơn vị này cũng đã kiểm tra và lập biên bản bốn cửa hàng kinh doanh xăng dầu về hành vi vi phạm như bán hàng không lập hóa đơn, không có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.





Theo Mỹ Phương (TTXVN)