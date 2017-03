TP HCM xử phạt hàng loạt vụ vi phạm ngoại hối

Trong đó, có 9 vụ là do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM phối hợp với công an thành phố phát hiện ra, xử phạt số tiền 465,5 triệu đồng. Còn lại 1 vụ thanh toán ngoại tệ không đúng quy định do Cục Quản lý thị trường phát hiện được. Số tiền phạt hành chính là 8,5 triệu đồng.







TP HCM xử phạt 10 vụ vi phạm ngoại hối. Ảnh: Lệ Chi

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cũng cho biết, trong 4 tháng qua, cơ quan này đã tổ chức 11 đoàn thanh tra về việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Trung ương về lãi suất, tỷ giá, tín dụng... Trong đó, một đoàn thanh tra đột xuất tại ngân hàng thương mại cổ phần về thực hiện trần lãi suất, 2 đoàn tại ngân hàng thương mại nhà nước về cấp tín dụng... Kết quả là 17 đơn vị bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 246 triệu đồng, phạt cảnh cáo 2 đơn vị, chuyển cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng một trường hợp.Theo Nghị định số 95 về xử lý vi phạm trong hoạt động ngoại tệ, kinh doanh vàng ban hành hồi tháng 10 năm ngoái, mức phạt cao nhất cho hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật là 50-100 triệu đồng và bị tịch thu tang vật là số ngoại tệ, VND hoặc vàng. Trong khi, niêm yết ngoại tệ trái quy định có thể bị phạt tới 500 triệu đồng.