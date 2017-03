TP.HCM: CPI tháng 12 tăng 0,17% so với tháng 11

Trong đó chỉ có CPI nhóm giao thông giảm 0,75% và nhóm bưu chính viễn thông không tăng. Chín nhóm còn lại đều tăng. Cụ thể nhóm may mặc - mũ nón - giày dép CPI tăng cao nhất 0,96% do nhu cầu cao vào các dịp Giáng sinh, tết Dương lịch sắp đến, thứ hai là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,46%, nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,45%. Đóng vai trò quan trọng trong rổ tính CPI là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,25% do thực phẩm như thịt heo, thị gia cầm, thủy hải sản tăng. Các nhóm khác còn lại tăng nhẹ.

Tính chung 12 tháng năm 2012, CPI của TP.HCM tăng 4,07%.

TÚ UYÊN