TP.HCM sẽ tổng kiểm tra lương tại 53 doanh nghiệp

Theo Bảo Anh (VnEconomy)



Phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 29/8 của UBND Tp.HCM dường như đã thực sự “nóng” với câu chuyện về lương của lãnh đạo 4 doanh nghiệp công ích trên địa bàn.Tường thuật lại phiên họp, báo Tuổi Trẻ cho biết, Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hoàng Quân đã yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm việc giám đốc các công ty dịch vụ công ích hưởng lương quá cao.Theo ông Quân, "thông tin nóng nhất mấy ngày nay là chuyện lương giám đốc công ty dịch vụ công ích gần 2,7 tỷ đồng/năm. Tôi đi họp hành ở đâu cũng nghe xôn xao, giám đốc ở Tp.HCM sao mà giỏi quá vậy, lương cao quá, nghe ai cũng choáng”.Tuy nhiên, trong khi đại diện lãnh đạo của một trong bốn doanh nghiệp công ích nói trên phản pháo rằng, “lương của họ không phải lấy từ ngân sách”, thì tại phiên họp, Chủ tich UBND Tp.HCM đã xác nhận rằng, trong năm vừa qua, ngân sách thành phố đã phải rót gần 600 tỷ đồng cho hoạt động công viên cây xanh.Thậm chí, lương của nhiều cán bộ, nhân viên công viên cây xanh đã bị giảm do lãnh đạo ở đây thực hiện sai chủ trương của thành phố, trong khi lương của ban quản lý, giám đốc vẫn cao “ngút trời”.Trước phản hồi của một số lãnh đạo công ty nói trên cho rằng, tiền lương của họ cao là do làm ăn hiệu quả, Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hoàng Quân nói: “Nếu cho rằng khoản lương này không đụng tới ngân sách, do mình hoạt động mình có. Nhưng nếu hoạt động được bao nhiêu đem chia nhau hết thì còn gì là doanh nghiệp nhà nước. Phải nghiên cứu đầu tư tái sản xuất, mở rộng chiều sâu, chăm lo cho đời sống người lao động chứ”.Người đứng đầu UBND Tp.HCM cũng khẳng định: “Hôm nay tôi nói thẳng cái tội của các anh là bớt lương, bớt thu nhập của người lao động để làm giàu cho lãnh đạo. Tội này phải trị tới nơi tới chốn, không phải cứ nói anh thu rồi giờ trả lại là thôi. Làm như thế là sai hoàn toàn, từ sai về mặt chế độ chính sách cho tới quan điểm”.Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, “nếu anh không là doanh nghiệp nhà nước, nhà nước không đầu tư cho anh, anh làm ăn có lời được như thế không? Trong khi cả thành phố đang nỗ lực vượt qua khó khăn thì các anh làm như vậy, trả lời như vậy có thấu tình đạt lý hay không?”.Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND Tp.HCM và Sở Tài chính đã khẳng định, sẽ chỉ đạo tất cả các sở, ngành lập lại trật tự kỷ cương, rà soát lại việc chi trả lương của các đơn vị trên địa bàn.“Tới đây, sẽ tiến hành tổng kiểm tra quỹ lương của 53 doanh nghiệp thuộc sở hữu của UBND Tp.HCM, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố”, đại diện Sở Tài chính Tp.HCM cho biết.